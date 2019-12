Fysieke finishvlag in 2020 weer eindsignaal van F1-race

Voor het afgelopen seizoen werd de bewoording van het reglement aangepast waardoor een lichtpaneel met het zwart-wit geblokt het officiële eind van een Grand Prix aangaf. Dit werd gedaan in reactie op de Canadese GP in 2018. Toen werd de finishvlag per ongeluk een ronde te vroeg gezwaaid door een misverstand tussen een marshal en model Winnie Harlow, die de eer kreeg de vlag te zwaaien.

Ook het nieuwe systeem bleek echter niet waterdicht toen het paneel bij de Japanse GP in oktober een ronde te vroeg geactiveerd werd. De uitslag werd daardoor een ronde eerder dan gepland genomen. Daardoor werd Sergio Perez ondanks een crash met Pierre Gasly toch nog negende. Hierdoor viel Renault-coureur Nico Hülkenberg terug naar de tiende plaats en haalde Lance Stroll helemaal geen punten.

Na afloop van de race weigerde FIA-wedstrijdleider Michael Masi te verklaren of het ging om een systeemfout of dat het een menselijke fout betrof. Ferrari-coureur Sebastian Vettel was echter van mening dat dit de reden was waarom alleen de fysieke finishvlag zou moeten tellen.

Woensdag heeft de FIA World Motor Sport Council gestemd over een reglementswijziging. De fysieke finishvlag is daarmee weer het definitieve eindsignaal van een race. In dezelfde regel staat ook dat de race officieel beëindigd wordt als de vlag wel een ronde te vroeg gezwaaid wordt. Het elektronisch lichtpaneel dient in een dergelijk geval niet meer als back-up.

Met medewerking van Scott Mitchell