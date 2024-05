De Deense coureur werd na de sprintrace door de stewards vrijgesproken van onsportief gedrag, maar McLaren-teambaas Andrea Stella is het duidelijk niet eens met deze uitspraak. “Waarom zijn straffen accumulatief?”, vraagt de Italiaan zich hardop af. “Het zou exponentieel moeten zijn. Niet vijf plus vijf plus vijf is vijftien. Vijf plus vijf plus vijf is gelijk aan misschien moet je een weekend thuis doorbrengen met je familie en reflecteren op je sportiviteit en dan weer terugkomen. Het is compleet onacceptabel. Sportief gezien is dit waanzin en het zou onmiddellijk aangekaart moeten worden. Als je buiten de punten rijdt, maakt twintig seconde straf of wat dan ook geen enkel verschil. Maar de concurrenten die je ermee raakt, haal je op een opzettelijke en herhaaldelijke wijze uit de race”, klinkt Stella furieus.

De teambaas wordt door Motorsport.com gevraagd waarom dit probleem niet na de race in Jeddah al werd verholpen. Ook daar maakte Magnussen zijn auto uiterst breed en reed hij met de ellebogen buiten de cockpit om zijn teamgenoot Nico Hülkenberg aan punten te helpen, waarbij hij ook enkele keren buiten de lijntjes kleurde. “Ik denk niet dat ze een reden hebben waarom ze dat niet hebben gedaan. Zij zijn net zo verbaasd door het feit dat dit nog een keer voorkomt”, stelt de 53-jarige topman. “Ik weet zeker dat de FIA hiernaar zal kijken en met een verstandig voorstel komt die de Sporting Advisory Committee mag evalueren. Hopelijk zullen er binnenkort regels of richtlijnen zijn die de stewards kunnen toepassen.”

Kevin Magnussen, Haas F1 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Comeback van de drive-through penalty?

Tegenwoordig legt de FIA de keuze in handen van de teams, waarmee zij kunnen besluiten om de positie wel of niet terug te geven terwijl ze het risico lopen om een tijdstraf te ontvangen als ze het niet doen. Een oplossing zou zijn om dit terug te draaien en de stewards drive-through penalties uit te delen, waarmee ze automatisch de positie verliezen. McLaren-coureur Lando Norris is hier voorstander van. “Dat is wat we als coureurs om gevraagd hebben, maar ze willen dat niet doen. Ze zeggen dat het aan ons is”, vertelt de Brit.

Teamgenoot Oscar Piastri weet dat het verplichten van posities teruggeven ook de nodige problemen veroorzaakt, maar denkt ook dat het bij gevallen zoals die van Magnussen makkelijk door te voeren moet zijn. “Er zijn scenario’s waar het teruggeven van posities erg lastig is”, legt de Australiër uit. “Stel dat je iemand inhaalt en je geeft de positie terug, maar je verliest daarmee nog meer posities, is het dan nog steeds eerlijk? Maar een Magnussen-situatie zou makkelijk opgelost zijn als de FIA had gezegd: ‘Je moet de positie teruggeven en als je dat niet doet, krijg je een drive-through’. Als je tien centimeter buiten de baan gaat en het is niet duidelijk op TV te zien of hebt net’ s werelds beste inhaalmanoeuvre uitgevoerd, gaan fans zeggen dat dat veel te streng is. Het is erg lastig om dit soort dingen te controleren, maar als het zo duidelijk is, moet de FIA kunnen ingrijpen. Het feit dat het niet de eerste keer is en de coureur openlijk toegeeft dat hij de straffen verdient en het voor het team deed, is voor mij fout”, aldus de 23-jarige coureur.