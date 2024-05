Hamilton trapte het weekend in Monaco af met de snelste tijd in de eerste training, waarna hij de tweede tijd op de klokken bracht tijdens de tweede oefensessie op de vrijdag. In de derde vrije training kwam hij tot de derde tijd om later op zaterdag slechts als zevende te eindigen in de kwalificatie. Hamilton snapt niet waarom het telkens op het moment suprême minder gaat bij hem.

“Gisteren was ik heel sterk, maar vanaf de start van de kwalificatie presteerde de auto om een of andere reden minder”, zegt Hamilton na de kwalificatie tegen onder andere Motorsport.com. “Het is een beetje frustrerend om slechts zevende te staan op de grid.”

“Ik reed vandaag op dezelfde manier als gisteren”, zoekt de zevenvoudig wereldkampioen naar een verklaring. “En de wagen presteerde eerder heel erg goed. Maar toen we eenmaal de kwalificatie in gingen…” Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Hamilton het moeilijker krijgt naarmate het raceweekend vordert. “Ik ga er tegenwoordig gewoon maar vanuit dat dit gebeurt. Het is telkens weer raak in de kwalificatie. Ik weet van tevoren dat ik een paar tienden zal verliezen.”

Over dat teamgenoot George Russell voor hem staat op de grid - de coureur uit King’s Lynn kwalificeerde zich als vijfde - zegt Hamilton: “Het team heeft heel hard gewerkt om upgrades mee te nemen naar de laatste twee races en ook een upgrade te introduceren voor deze race, al hebben we daar maar één van en heeft George die gekregen. Ik rekende er daarom al op dat het lastig zou worden om me voor George te kwalificeren, al is het op de eerste plaats goed om te zien dat we continu upgrades krijgen.”

Russell hoopt op podium

Aan de andere kant van de garage klinkt een veel positiever geluid. “Dit was een zeer sterke kwalificatie”, laat Russell weten. “Ik voelde me heel erg goed in de auto. Het scheelde maar heel weinig met P3, wat natuurlijk erg frusterend is, maar het team heeft fantastisch werk verricht door eerder dan verwacht met updates voor de auto te komen. Het harde werken betaalt zich uit, want ik voel de progressie.”

Gevraagd of hij zondag kans maakt op een podiumplek, antwoordt hij: “We moeten daarin geloven. De strategie wordt belangrijk en je hebt hier een beetje geluk nodig. Het is misschien niet de meest ideale strategie, maar als je een lange eerste stint kan doen, kun je mogelijk profiteren van een safety car of VSC.”

Video: Samenvatting van de kwalificatie voor de GP van Monaco