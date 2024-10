Van Amersfoort over Colapinto: "Talent komt er op een gegeven moment uit"

Aan het begin van het seizoen was Franco Colapinto nog een onbekende Formule 2-coureur, maar ondertussen heeft de Argentijn aardig naam gemaakt in de Formule 1. De coureur mocht na het ontslag van Logan Sargeant na de Grand Prix op Zandvoort bij Williams het seizoen afmaken en in zijn eerste drie races liet hij een uitstekende indruk achter. Reden genoeg om met zijn voormalige Formule 3-teambaas Frits van Amersfoort te praten over de coureur uit Buenos Aires.

"Franco was de allereerste die we in de Formule 3 konden contracteren. Ik heb Franco persoonlijk wat minder meegemaakt, want we waren bezig met de vergroting van het team. We zijn inmiddels zo'n groot team geworden, dus ik kan niet iedereen continu zien", vertelt Van Amersfoort in gesprek met Motorsport.com. In het jaar dat Colapinto bij Van Amersfoort Racing aansloot, maakte het team de eerste meters in F3 en de Formule 2. "Maar zijn resultaten spreken voor zich. Franco had in zijn eerste raceweekend al pole, toen dachten we al 'wow!'"

Franco Colapinto voor Van Amersfoort in actie tijdens de F3-hoofdrace in Bahrein. Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Colapinto werd dat jaar relatief anoniem negende in F3, maar volgens Van Amersfoort was al duidelijk dat het met het talent goed zat. "Voor Franco geldt ook een beetje wat voor Liam [Lawson] geldt. Het is gewoon een groot talent en dat talent komt er vroeg of laat een keer uit. Zo zie ik dat", aldus de teambaas. Hij is wel blij dat Colapinto het in F1 laat zien, want volgens Van Amersfoort is het niet heel makkelijk om het tot de koningsklasse van de autosport te schoppen. "Er zijn genoeg voorbeelden van talenten waarbij het er aanvankelijk goed uit zag, maar daarna kakte het weer in. Formule 1 is tegenwoordig een heidens moeilijk spel geworden, met name voor jonge coureurs." Van Amersfoort weet wel hoe het komt dat Colapinto zich prima staande houdt in F1. "Doorslaggevend is het intelligentieniveau. Dat is natuurlijk bij Franco dik in orde", verklaart hij.

De rest van dit seizoen staat naast Colapinto ook Lawson - hij stapt in bij RB F1 Team - als ex-Van Amersfoort-rijder op de F1-grid. Van Amersfoort ziet een overeenkomst tussen beide coureurs. "Franco is ook een jongen die met een halve portemonnee bij ons aankwam. Wij hebben hem een kans gegeven. Het is mooi om te zien dat jongens die minder bedeeld zijn, dat vaak kunnen compenseren met een hogere inzet. Dat zien we bij Franco en Liam terug", besluit hij.