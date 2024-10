De laatste maanden sijpelde door dat de FIA aan het onderzoeken was om tijdens de post-season Formule 1-tests in Abu Dhabi een sprintrace voor rookies te organiseren. Uiteindelijk maakte de overkoepelende autosportorganisatie bekend dat het dit jaar niet ging lukken om de race te organiseren, maar dat er gekeken wordt of het in 2025 wel mogelijk is. In gesprek met Motorsport.com vertelt Frits van Amersfoort - de oprichter van Van Amersfoort Racing - dat hij de beslissing enorm zonde vindt.

"Zo'n rookie-race, waarom wordt die afgelast? Ik weet het niet", begint de teambaas. "Ik weet niet wat de beweegredenen zijn, maar ik vind dit hogelijk jammer." Volgens Van Amersfoort zou dit de uitgelezen mogelijkheid zijn om jonge coureurs de kans te geven om te proeven van de Formule 1. "Gelukkig wordt het nu verplaatst naar het jaar erop. Het is voor een team natuurlijk belangrijk om een rijder erin te hebben die weet wat hij moet doen. Dat is van de buitenkant makkelijker gezegd dan gedaan", vervolgt Van Amersfoort. "Ik heb geen Formule 1-team, maar [ik weet] dat er heel veel gevraagd wordt van Formule 1-coureurs. Dat kan niet iedereen aan. Ik denk dat dat [in de keuze om de rookie-sprint dit jaar niet te organiseren] een belangrijke rol heeft gespeeld."

Ervaring is heel belangrijk

Dit jaar is het opvallend dat veel jonge coureurs hun meerwaarde laten zien. Oliver Bearman heeft voor Ferrari en Haas gereden en reed twee keer heel sterk, Franco Colapinto maakt indruk bij Williams als vervanger van de ontslagen Logan Sargeant en Liam Lawson maakt het seizoen bij RB F1 Team af in plaats van Daniel Ricciardo. Zij krijgen de kans om op het hoogste niveau ervaring op te doen en laten direct goede prestaties zien. Toch denkt Van Amersfoort dat een rookie-sprint van toegevoegde waarde zou zijn. "De lat ligt heel hoog in F1. Die ligt in Formule 2 al hoog, maar die is lang niet zo hoog als in F1. Dat kan niet iedereen aan", stelt hij. "Tegenwoordig is een F1-coureur bijna een piloot. En een piloot in een verkeersvliegtuig, hoeveel jaar is die bezig voordat hij losgelaten wordt?"