Frisse Mercedes-motor Hamilton doet alarmbellen rinkelen bij Marko

Vrijdag werd aan het begin van de eerste vrije training duidelijk dat Lewis Hamilton zijn vijfde interne verbrandingsmotor in gebruik had genomen. Door de gridstraf en de diskwalificatie in de kwalificatie voor de sprintrace moest Hamilton in beide races een inhaalrace rijden en dat bleek vrij gemakkelijk met een W12 die als de brandweer liep. Hij reed Max Verstappen voorbij en ging zo aan de haal met de overwinning in de GP van Brazilië. De motorwissel heeft zijn vruchten afgeworpen, concludeert motorsportadviseur Helmut Marko.

“Zo hebben we de Mercedes-motor de laatste jaren niet gezien, voor zover ik mij kan herinneren”, vertelde Marko bij Sky F1 Duitsland. “Het is ongelofelijk, vooral omdat het alleen de motor van Hamilton is. Alle andere motoren zijn vrij normaal.” Valtteri Bottas moest het wel afleggen tegen Verstappen, maar op Hamilton stond geen maat. “Mercedes heeft een meesterwerk verricht door in deze fase van het seizoen met zo’n raket op de proppen te komen. Dit is de situatie en daar moeten we naar kijken, we hebben de Honda-engineers al gevraagd om advies. We willen natuurlijk graag weten hoe het werkt.”

Moet Verstappen dan ook nog een nieuwe motor nemen? Het heeft niet zoveel zin, stelt Marko: “We kunnen het met de Honda-motor niet compenseren. Een nieuwe motor levert ons 3 tot 5 pk extra op.”

Uit berekeningen bleek dat Mercedes zo’n 15 tot 20 pk won met de wissel van Hamiltons motor.