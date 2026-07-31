F1-teams hebben tot "een halve seconde" nodig om bij finale van 2026 om zeges te strijden - Andrea Stella

Het Formula 1-seizoen 2026 krijgt vorm zoals verwacht, waarbij de ontwikkelingsrace bepaalt hoe de pikorde zich in de loop van de campagne heeft ontwikkeld. Hoewel Mercedes deze reglementencyclus dominant begon, met zeges in de eerste zes Grands Prix vanaf pole, heeft het ‘slechts’ twee van de laatste vijf gewonnen, terwijl Ferrari en McLaren zich in de strijd hebben gemengd.

Vooral Ferrari heeft de krantenkoppen gehaald dankzij de reeks upgrades die het begin 2026 introduceerde, wat vragen opriep van Mercedes-baas Toto Wolff, die zich afvroeg hoe dat mogelijk was onder het budgetplafond.

De Scuderia pakte niettemin broodnodige overwinningen in Barcelona en Silverstone, terwijl afgelopen weekend in Hongarije Lando Norris vanaf pole met 15s voorsprong won nadat zijn McLaren-team vijf componenten op zijn MCL40 had bijgewerkt: een aangepaste endplate van de achtervleugel, een nieuwe vloer en vloerplaat, herziene aerodynamische elementen rond de voor- en achterhoeken, plus een vergrote uitlaat voor de remkoeling.

Het was verbluffend hoeveel de snelheid van de formatie uit Woking op de Hungaroring vooruitging - waar het een derde opeenvolgende zege boekte en als 1-2 had kunnen finishen als Oscar Piastri laat in de race niet was uitgevallen met een versnellingsbakprobleem - waarbij het verbeterde aerodynamische pakket uitstekend werkte op het krappe en bochtige circuit. De stap van niemandsland op de derde plek naar meestrijden met de top twee liet zien hoe waardevol een efficiënt ontwikkelingsplan dit jaar is, gezien de nieuwheid van het reglement.

Dit is de grootste reglementswijziging in de recente F1-geschiedenis en slechts 11 races in dit tijdperk proberen teams hun auto’s nog altijd te leren kennen en te bepalen welke richting ze ermee op moeten. McLaren-baas Andrea Stella verwacht daarom dat deze strijd doorgaat en denkt dat die zal bepalen wie bij de seizoensfinale de snelste is - momenteel gepland in Abu Dhabi op 4-6 december, maar het voortdurende conflict in het Midden-Oosten maakt dat onzeker.

Stella zei: “De verbetering vanuit competitief oogpunt kan volledig worden toegeschreven aan de upgrades die we hier hebben meegenomen. Maar tegelijkertijd dachten we min of meer dat deze stap in rondetijd niet noodzakelijk genoeg zou zijn geweest om op poleposition te staan op de Hungaroring.

“We hadden zeker niet gedacht dat het genoeg zou zijn om zo’n sterk tempo in de race te hebben. Eerlijk gezegd geloof ik nog steeds dat als we in de toekomst in een positie willen zijn om consistent voor overwinningen te vechten, we onze focus moeten houden op het leveren van meer upgrades.

Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren, Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Dat is het plan, maar we zijn niet naïef. We weten dat dit het plan voor alle teams zal zijn. Dus ik denk dat het, zoals het altijd is geweest in dit seizoen 2026, een kwestie is van een race van upgrades. Het goede nieuws is dat McLaren nu terug is in deze race van upgrades terwijl het voor de leiding vecht.

“Maar ik verwacht dat de auto die aan het einde van het seizoen de beste auto zal zijn, in de komende 11 [momenteel 12 geplande] races tienden van een seconde zal blijven toevoegen, waarschijnlijk tot wel een halve seconde. Er ligt dus zeker veel werk voor iedereen, niet alleen voor McLaren.”

Stella’s team weet beter dan wie ook van de huidige lichting hoe belangrijk upgrades kunnen zijn.

Neem bijvoorbeeld de vorige reglementencyclus, het grondeffect van 2022 tot en met 2025: McLaren begon die als een duidelijke middenmoter, maar upgrades in 2023 leidden er uiteindelijk toe dat McLaren het eerder dominante Red Bull voorbijstreefde en de titels van 2024 en 2025 won.

De formatie uit Woking is dan ook niet van plan gas terug te nemen en heeft dit in het budgetplafond meegenomen, wetende dat “2026 niet zozeer om het startpunt zou draaien, maar meer om de race om te upgraden”. Het wordt daarom verwacht dat het bij de volgende race in Zandvoort van 21 tot 23 augustus verdere updates meebrengt, voordat het twee weken later op Monza met weinig downforce eindelijk zijn Ferrari-achtige ‘Macarena Wing’ monteert.

Maar Stella is terughoudend om te bevestigen of dit ertoe zal leiden dat McLaren consequent met Mercedes en de Scuderia strijdt, want hoewel de regerende kampioen upgrades efficiënt kan monteren, geldt dat ook voor de andere teams - onderstreept door Ferrari’s overwinningen in 2026.

“Er komen een paar dingen aan voor de komende races,” zei Stella. “Dit jaar zijn de topteams vrijwel altijd succesvol geweest bij het introduceren van upgrades, voor zover ik kan zien. Ik denk dat dit komt doordat de regels nog relatief onvolwassen zijn en de kansen op het gebied van de ontwikkeling van de auto bijna laaghangend fruit zijn om te verzilveren.

“Dus ik denk niet dat McLaren een bepaald voordeel heeft in de zin van: ‘oh, alles wat we meenemen is succesvol’. Ik denk dat iedereen nu goed werk levert als het gaat om het brengen van succesvolle upgrades. Het zal meer gaan om hoeveel upgrades de topteams in staat zullen zijn te leveren tot nu toe en voor de rest van het seizoen, want we zijn pas halverwege dit seizoen.”

Aanvullende verslaggeving door Stuart Codling en Ronald Vording