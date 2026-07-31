Mercedes overweegt motorstraf voor Kimi Antonelli bij GP van Italië

Mercedes weegt af of het in de tweede helft van het seizoen gridstraffen moet nemen voor motorwissels, waardoor Kimi Antonelli mogelijk een gridstraf krijgt voor zijn thuisrace op Monza.

De leider in het F1-wereldkampioenschap zit al aan de limiet van zijn gebruikte verbrandingsmotoren, uitlaatsets, energy stores en control electronics, terwijl hij binnen zijn allocatie voor het seizoen nog één extra turbocharger en MGU-K-eenheid mag gebruiken.

Dit betekent dat als Antonelli een nieuwe set van een van de verbrandingsmotoren, uitlaatsets, energy stores of control electronics zou nemen, hij automatisch een gridstraf zou krijgen voor zijn volgende race.

Als F1-teams strategische flexibiliteit hebben, kiezen ze er vaak voor om de gridstraffen te incasseren op circuits waar inhalen als makkelijker wordt beschouwd, om de pijn van de straf te beperken. Zo nam Isack Hadjar zijn gridstraf op Spa-Francorchamps en ging hij van de 21e plaats op de grid naar de zesde plaats aan de finish voor Red Bull.

Voor de komende ronden wordt Monza beschouwd als een van de makkelijkere circuits om in te halen – vergeleken met bijvoorbeeld Zandvoort en Baku – wat betekent dat Mercedes kan besluiten Antonelli’s straf tijdens zijn thuisrace in te lossen.

“Wat motorstraffen betreft, hoop ik nog steeds heel erg dat we die niet hoeven te nemen en we moeten beslissen wanneer dat is, wanneer we er een moeten nemen en op welke circuits,” zei Wolff.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

“Er zou er een kunnen zijn die heel speciaal kan zijn voor Kimi, maar op papier lijkt het een goede plek om een motorstraf te nemen, dus we moeten met Marco [Antonelli, Kimi’s vader] overleggen of we in Monza een motorstraf willen nemen.”

Wolff voegde later toe: “Baku is er ook een, misschien Baku. We halen de druk er in Monza af door achteraan te starten! Het is alleen zo dat onze betrouwbaarheid gewoon niet goed is geweest en of we een straf nemen of niet, zullen we zien.”

Antonelli kreeg tijdens de GP van Barcelona te maken met een elektrische storing aan zijn power unit, waardoor hem een tweede plaats werd ontzegd, waarbij tijdens de daaropvolgende GP van Oostenrijk een oplossing werd geïntroduceerd.

Maar zoals Wolff al aangaf, is er geen zekerheid dat Antonelli later dit seizoen een motorstraf zal moeten nemen, aangezien coureurs kunnen rouleren tussen eerder gebruikte power unit-componenten. Het zal afhangen van de levensduur van deze onderdelen en van de vraag of Mercedes zich zorgen maakt over de betrouwbaarheid van oudere units.

Tot nu toe dit seizoen incasseerde Hadjar een straf om achteraan op de grid uit te zitten voor een vrijwel volledig nieuwe power unit-wissel, terwijl Norris een gridstraf van 10 plaatsen kreeg voor een wissel van control electronics. Beide Aston Martin-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll zaten ook straffen naar de achterkant van de grid uit voor nieuwe MGU-K- en elektrische componenten – alle bovengenoemde straffen werden uitgezeten tijdens de GP van België.