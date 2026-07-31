Haas vecht 'met beide handen op de rug' doordat budgetplafond niet wordt gehaald

Haas-teambaas Ayao Komatsu zegt dat het Amerikaanse team in vergelijking met rijkere Formula 1-teams “met beide handen op de rug heeft moeten vechten”.

Komatsu heeft openhartig gesproken over de noodzaak om meer financiering te vinden zodat het team aan het budgetplafond kan komen. Die overigens voor het seizoen 2026 is vastgesteld op $215m – exclusief de salarissen van alle coureurs en de andere drie topverdieners, evenals zaken als marketingkosten.

De Japanner gelooft dat dit de renstal heeft afgeremd met zijn personeelsbestand van ongeveer 400 mensen, terwijl een aantal teams kan bogen op meer dan 1.000 werknemers.

Op Spa-Francorchamps gevraagd of Haas nu op de limiet van de budgetcap zou kunnen opereren, antwoordde Komatsu: “Ik wou dat we dat konden. Dat is niet zo. Het is een van de topprioriteiten op mijn takenlijst om dit team te kunnen financieren zodat we op de budgetcap kunnen opereren. Want dat is de basis, toch? Die eerste stap zouden we moeten zetten.

“We hebben het erover gehad dat we qua ontwikkeling worden voorbijgestreefd. Dat is geen weerspiegeling van, laten we zeggen, het onvermogen van onze mensen. Ik denk dat onze mensen, eerlijk gezegd, fantastisch werk leveren. Iedereen die iets van Formule 1 weet, die de omvang en middelen van ons team kent, en dan ziet wat wij produceren, ik denk dat hij of zij deze uitspraak zal begrijpen.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Maar ik denk dat ze zeer capabel zijn. Ze werken als team. Hun communicatie is duidelijk. Geen afrekencultuur. Ik denk dat de cultuur er begint te komen en de capaciteit is er. Maar ik ben er tot nu toe niet in geslaagd om hen voldoende middelen te geven, zodat onze mensen kunnen laten zien waartoe ze in staat zijn.

“Wat ze aan het begin van dit jaar hebben neergezet, was volledig onverwacht. Je kunt niet verwachten dat het kleinste team presteert zoals wij aan het begin van het seizoen hebben gepresteerd in het jaar van de grootste reglementswijziging. Dat is voor ons niet houdbaar.

“Dus het is geen weerspiegeling van onze mensen; het is meer een weerspiegeling van mijn kant. Ik moet betere inkomsten voor dit team kunnen binnenhalen en een betere omgeving voor onze mensen bieden. Als we dat eenmaal hebben gedaan, hebben we de mensen om het te doen. We hebben de coureurs om het te doen. Dus ik weet zeker dat we kunnen terugkomen.”

Hierboven verwees Komatsu naar de opmerkelijke seizoensstart van Haas, omdat het na de eerste twee Grands Prix vierde stond in het constructeurskampioenschap – dankzij de opvallende resultaten van Oliver Bearman, waarbij de Britse tweedejaars zevende werd in Melbourne en vijfde in China.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Maar Komatsu is het feit niet uit de weg gegaan dat zijn team door zijn rivalen is afgetroefd in de ontwikkelingsrace. Punten zijn schaarser geworden en Q3 is lastiger bereikbaar, in die mate dat de renstal in de laatste vijf Grands Prix puntloos is gebleven – vandaar de focus op het vinden van meer budget.

“Die dingen kosten tijd. Dus ik probeer dat echt zo snel mogelijk op zijn plaats te krijgen,” voegde Komatsu toe. “Maar het is niet alsof ik er net pas aan ben begonnen. We zijn ermee bezig geweest. Dus we voeren een aantal zeer goede gesprekken.

“Maar echt, eerlijk gezegd, het is niet eerlijk tegenover onze mensen om die beperking te hebben, als je wilt. Het is alsof ze met beide handen vastgebonden vechten.

“Maar wanneer ze dan ons gebrek aan performance of onze worstelingen zien op plaatsen als Miami, Barcelona, Spielberg, Silverstone, verstopt zich niemand ervoor. Iedereen praat gewoon: ‘Oké, wat is het probleem? Hoe hebben we het gemist? Hoe zijn we in deze situatie terechtgekomen? Hoe gaan we verbeteren?’ En dat is iets waar ik echt respect voor heb. Dus ik ben echt vastbesloten om hun de omgeving te geven die ze verdienen.”