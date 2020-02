Promoted: Vind de beste zitplaatsen voor de Franse GP

Gelegen op een plateau hoog boven de Mediterrane kust zie je aan de ene kant schitterende vergezichten en hoge bergen, terwijl dichterbij de Formule 1-bolides langs razen. De jongere fans denken misschien dat Paul Ricard een nieuwkomer op de Formule 1-agenda is, maar het circuit was tussen 1970 en 1990 al organisator van de Grand Prix van Frankrijk. De baan en de omgeving ademen historie. Stop eens bij het Hotel-Hostillerie Bérard in het nabijgelegen La Cadière d’Azur en je vindt foto’s van legenden als Graham Hill en Colin Chapman zittend aan de bar, met Elio de Angelis achter de piano.

Paul Ricard werd rond de eeuwwisseling omgebouwd tot een high-tech testcircuit met brede, gestreepte uitloopzones. Door het vlakke karakter en de weidsheid van de baan kunnen fans op de tribunes grote delen van het circuit overzien. Dit is niet zo’n baantje waar je vanaf je zitplaats alleen één bocht en een stukje recht stuk kunt zien…

START-FINISH – Ticket voor 3 dagen 499,-

De plek waar de actie begint en eindigt. De momenten voor de start van een Grand Prix zijn zinderend: de geur van hete remmen en rubber wanneer de auto’s oplijnen op de grid, het geronk van de motoren wanneer ze de toerenbegrenzer loslaten, dat korte moment waarop alle ogen gefixeerd zijn op de startlichten – en dan scheurt het veld als synchrone kogels richting de eerste bocht. Er is binnen de sport maar weinig dat het spektakel van een Formule 1-start kan evenaren. De hoofdtribunes van Paul Ricard brengen je dicht bij dit sleutelmoment voor de race.

Deze tribune biedt je ook uitzicht op de pitstraat waardoor je alle pitstops kunt zien – momenten van drama waar races gewonnen en verloren kunnen worden. Ook het rechte stuk, waar de wagens met 300 kilometer per uur langs scheuren, en dappere inhaalacties in de eerste bocht zijn goed zichtbaar.

SAINTE BAUME – Ticket voor 3 dagen 289,-

Dit cluster aan tribunes kijkt uit over bochten 3, 4, 5, 6 en 7 en hier zie je van dichtbij hoe de F1-coureurs op jacht gaan naar een snelle rondetijd. Hier vond een van de crashes met de hoogste snelheid uit de historie plaats, toen Alexander Wurz tijdens een testsessie de controle over zijn McLaren verloor nadat een van de achterbanden verkeerdom was gemonteerd. De meeste bochten zijn echter langzaam en het draait hier meer om skills dan om lef.

Dat kan tijdens de race plotseling veranderen, wanneer de rijders proberen de limieten te overschrijden en wiel-aan-wiel het duel aan gaan. Hier ging het in 2018 in de eerste ronde mis voor thuisrijders Pierre Gasly en Esteban Ocon, die met ellebogenwerk richting bocht 3 elkaar van de baan reden. Ook in bocht 7 vindt veel actie plaats, aangezien deze leidt naar het Mistral Straight. Coureurs die te graag willen, eindigen al snel achterstevoren in dit verraderlijke gedeelte. Wil je hier bovenop de actie zitten, boek dan een plaats op Sainte Baume 6.

CHICANE – Ticket voor 3 dagen 289,-

Op verzoek van Toyota, dat hier voorafgaand aan het Formule 1-debuut in 2002 een vol jaar testte, werd een chicane halfweg het Mistral Straight gecreëerd. La Chicane biedt een geweldige inhaalmogelijkheid waar de F1-bolides met zo’n 300 kilometer per uur op af razen.

De fans op deze tribune krijgen elk jaar veel actie voorgeschoteld. Sebastian Vettel pleegde er in 2018 inhaalactie na inhaalactie, nadat hij in de race vanuit de achterhoede naar voren moest komen na een incident in de eerste bocht. Daniel Ricciardo, een van de beste rijders tijdens het remmen, is er eveneens altijd druk doende. Hij knokte hier vorig jaar stevig met Lando Norris, Kimi Raikkonen en Nico Hülkenberg, waarvoor Ricciardo uiteindelijk bestraft werd.

VIRAGE DU PONT – Ticket voor 3 dagen 349,-

Met uitzicht op de langzaamste bocht van het circuit, is deze tribune ideaal voor fotografen. Het karakter van deze sectie – een lange, middelsnelle rechterbocht die overgaat in een langzamere linkerknik gevolgd door een zeer langzame rechterbocht in tweede versnelling – maakt dit een punt waar het bol staat van actie. Het is technisch, het breekt de flow van de rijders en het is gemakkelijk om een foutje te maken.

Hoewel de F1-coureurs hier mogelijk zonder kleerscheuren uit komen, is het tijdens het voorprogramma garantie op blokkerende wielen, spins, aanrijdingen en crashes.

LE BEAUSSET – Ticket voor 3 dagen 289,-

Hier zie je Formule 1-wagens en de coureurs in optima forma. Met meer dan 330 kilometer per uur komen de rijders aan in Signes en tikken de rem niet eens aan als ze de rechterbocht in duiken. Le Beausset is een dubbele rechterknik die het startpunt vormt van de meest technische sectie van de baan. Als je auto niet in balans is of je banden zijn versleten, is dit een pure hel voor de rijders.

Deze sectie draait vooral om gevoel en finesse. Hier zijn de coureurs afhankelijk van de kwaliteiten van de wagens. Wie problemen heeft, is een eenvoudige prooi. Dat bewees Sebastian Vettel in 2018 door buitenom voorbij te gaan aan Nico Hülkenberg.