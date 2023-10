Vasseur woest over uitblijven straf Alonso tijdens F1-race Qatar

Voor het raceresultaat had het weinig impact, maar tijdens de Formule 1-race in Qatar raakten Ferrari-coureur Charles Leclerc en Aston Martin-collega Fernando Alonso nog in een klein incidentje betrokken. In de 33e ronde van de race verloor eerstgenoemde rijder korte tijd de macht over het stuur, schoof van de baan af en kwam nogal rigoureus weer terug het asfalt op, vlak voor de neus van Leclerc. De FIA onderzocht het incident, maar deed het af met een reprimande. Ferrari-teambaas Frederic Vasseur is niet te spreken over de manier waarop de FIA het incident heeft afgedaan. "Als het andersom was, geloof ik dat Fernando heel duidelijk over de radio zou zijn", aldus een gefrustreerde Fransman.

Volgens Vasseur is het niet uitgesloten dat Alonso zich op zou winden en zou gaan roepen voor harde straffen. "Hij zou zeggen dat zijn leven op het spel stond enzovoorts", vertelt de teambaas. "Ja, ik denk dat dit veel te ver ging om vanuit het niets ineens in een hoek van negentig graden de baan over te steken." Mede daarom is de Ferrari-topman van mening dat er een straf uitgedeeld had moeten worden, maar hij heeft zich wel neergelegd bij de beslissing. "Het is niet aan mij om de beslissing te maken."

Opvallend genoeg was 'het slachtoffer' in kwestie Leclerc een stuk milder over het incident. "Het was op de limiet ja", vertelt de Monegask aan de verzamelde pers. "Aan de andere kant, hij was zo ver van de baan af dat het niet anders kan dat hij me niet gezien heeft. Zijn terugkeer op het asfalt ging niet op de meest nette manier, maar ik denk dat hij niet wist dat ik daar was." Alonso maakt zelf ook niet veel woorden vuil aan het incident: "Ik verloor de auto, dus het was absoluut mijn fout", vertelt de Spaanse routinier. "Ik had op dat moment last van wisselende grip. Dus het was mijn fout en dat was een kostbare. Ik verloor misschien één of twee plekken." De Aston Martin-man sluit af met een enigszins opbeurende boodschap aan zichzelf: "Volgende keer beter!"

Bekijk hier het moment tussen Leclerc en Alonso tijdens de Grand Prix van Qatar