Vesti getipt voor F1-debuut bij Mercedes tijdens young driver test

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi blijft het Formule 1-circus nog eventjes in de Verenigde Arabische Emiraten hangen voor een test op het Yas Marina Circuit. Alle teams zullen bij die test twee auto's inzetten die allebei voor een ander doeleinde worden gebruikt. In een van de bolides neemt een vaste rijder van het team plaats voor een test met de definitieve Pirelli-banden voor 2023. De andere auto is gereserveerd voor een rookie met maximaal twee Grands Prix ervaring, die zodoende kan deelnemen aan de traditionele young driver test.

De afgelopen twee jaar mocht Nyck de Vries namens Mercedes de young driver test voor zijn rekening nemen en de reservecoureur was daar ook voor in beeld in 2022. De Nederlander komt volgend jaar echter uit voor AlphaTauri en krijgt in Abu Dhabi alvast de kans om met zijn nieuwe werkgever samen te werken, zo bevestigde teambaas Franz Tost in Mexico. Mercedes moet zodoende op zoek naar een andere jongeling voor de young driver test en die zoektocht zou wel eens kunnen eindigen bij Frederik Vesti. De Deen is sinds januari 2021 onderdeel van het opleidingsprogramma van de Duitse fabrikant en hij verricht al regelmatig werkzaamheden in de simulator van Mercedes in Brackley. Dat werk lijkt hij in 2023 vaker te mogen doen en dus lijkt het een goed idee om Vesti een dag te laten besteden in de W13. Zo doet hij ervaring op in de echte auto en kan hij Mercedes helpen met de correlatie tussen circuit en simulator.

De 20-jarige Vesti heeft al een behoorlijk CV bij elkaar gereden met titel in karting. Daarna kwam hij in actie in de Deense Formule Ford en zowel de Duitse als Deense Formule 4. In 2019 pakte hij met Prema Racing de allereerste titel in de Formula Regional European Championship, waarna hij met hetzelfde team de stap naar de Formule 3 zetten. Na zijn vierde stek in 2020 werd Vesti dus opgepikt door Mercedes, dat hem in 2021 bij ART Grand Prix stalde voor zijn tweede F3-seizoen. Opnieuw werd hij vierde, waarna in 2022 met ART de stap naar de Formule 2 volgde. Met een zege en vier andere podiumplekken staat Vesti voorlopig achtste in de titelstrijd, al is het verschil met de vierde plek slechts negen punten.