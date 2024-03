Vasseur: Zo kwam de Ferrari F1-deal met Hamilton van de grond

Lewis Hamilton genoot van vele successen bij Mercedes en behaalde zes van zijn zeven titels bij het Duitse F1-team. De afgelopen jaren verliepen echter minder soepel en de 39-jarige Brit besloot daarop om zijn contract met Mercedes, dat oorspronkelijk tot en met 2025 liep, in te korten. Hij is nu bezig aan zijn laatste seizoen bij Mercedes en gaat in 2025 Ferrari vertegenwoordigen. Het kwam als een grote schok en bracht het silly season al vroeg op gang. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur verklapt in gesprek met het Franse RMC Sport hoe deze transfer tot stand is gekomen.

"Lewis reed iets van twintig jaar geleden in de Formule 3 en Formule 2", trapt Vasseur af. "We wonnen beide titels samen en bleven door de jaren heen heel hecht. Dit zat al heel lang in mijn achterhoofd maar ik kon me niet voorstellen dat Lewis Hamilton voor Sauber zou rijden", doelt hij op zijn vorige werkgever. "Er was dus een moment dat de sterren op één lijn stonden toen ik bij Ferrari kwam en zijn contract bij Mercedes afliep. We wilden allebei weer graag samenwerken en Lewis wilde al sinds het begin voor Ferrari rijden. Dat is iets wat alle coureurs willen. Daarna was het de kans die de doorslag gaf, maar ik zal niet in detail treden over de gesprekken", lacht Vasseur.

De Ferrari-teambaas wilde zich bij die gesprekken in ieder geval nog niet rijk rekenen, wetende dat zoiets 'op het laatste moment in duigen kan vallen'. "Zoals je je kunt voorstellen, zijn dit uitgebreide en ingewikkelde contracten. Ik heb dus nooit tegen mezelf gezegd dat het zou gaan gebeuren. Ik zei alleen tegen mezelf dat dit om verschillende redenen een ongelofelijke kans was voor het team en dat we eraan moeten werken zoals bij de ontwikkeling van de auto. Maar we moesten tot het einde proberen alles zo af te stemmen dat het goed zou gaan." Vasseur legt uit dat hij bij Hamilton een 'echte motivatie' voelde om iets anders te doen. "Hij was ervan overtuigd dat wij, misschien wel na Red Bull, zijn beste kans waren om de titel te winnen. Dat was motivatie nummer één voor hem", onthult hij de beweegredenen van Hamilton.

Zeer gemotiveerd

Vasseur wil niet zeggen dat deze deal zonder hem niet tot stand was gekomen, maar wijst wel naar die eerdere samenwerking tussen die twee als grote drijfveer. "De band die we hadden toen hij iets van 18 of 20 was, was anders. Sinds we, na mijn verjaardag, in gesprek zijn geraakt, is er meer een gedeeld verlangen om iets te doen en daar droomt hij al sinds het begin van", licht de 55-jarige teambaas toe. "Ferrari is altijd ergens zijn doel geweest en ik denk dat dit gewoon een manier is om te zeggen dat de sterren op één lijn staan. We zijn nu op een punt dat we iets aan het opbouwen zijn, we hebben onze prestaties verbeterd, ik ken hem goed en ik weet waar hij op wacht, wat hij koste wat het kost wil doen."

Uiteindelijk ziet Vasseur in Hamilton een gemotiveerde coureur die zijn achtste F1-titel wil veroveren. "Hij is zeer gemotiveerd om te winnen. Hij is een ongelofelijke kampioen die, ondanks zijn 103 zeges, nog steeds dezelfde drive heeft als toen hij er nul had", stelt Vasseur. "Hij is zeer gemotiveerd, levert veel inspanningen, is enorm veeleisend voor zichzelf en de mensen om hem heen. Hij heeft die kampioensdynamiek behouden die alle sporters hebben en als hij vandaag om zich heen kijkt, zegt hij tegen zichzelf dat als hij kampioen wil worden, het waarschijnlijk ingewikkeld wordt om naar Red Bull te gaan omdat ze geen hechte vriendschap hebben. Achter Red Bull is voor hem zeker Ferrari de beste optie en tegelijkertijd is het in lijn met zijn jongensdroom. Hij weet dat dit waarschijnlijk zijn laatste contract is, dus hij moet de juiste keuzes maken en hij was zo vriendelijk om dat te bespreken", besluit de Fransman.