Vasseur ziet Raikkonen afzwaaien: “Er is geen rijder zoals Kimi”

Woensdagavond kondigde Kimi Raikkonen aan dat hij de Formule 1 na 2021 vaarwel zegt. Hij vindt het tijd om andere dingen te gaan doen dan racen, zo liet hij in zijn verklaring op social media weten. Tegen de tijd dat hij in Abu Dhabi zijn laatste F1-race rijdt, heeft Raikkonen negentien seizoenen in de sport achter de rug. Daarin won hij 21 Grands Prix, eindigde 103 keer op het podium, stond hij 19 keer op pole-position en reed hij 46 keer de snelste ronde. De kroon op zijn carrière is de wereldtitel die hij in 2007 behaalde. In zijn eerste seizoen bij Ferrari maakte Raikkonen in de laatste twee races een achterstand van 17 punten goed, waardoor hij Lewis Hamilton en Fernando Alonso van de wereldtitel hield.

Kort na de bekendmaking van Raikkonens F1-pensioen reageerde Frederic Vasseur. De teambaas van Alfa Romeo, die sinds 2019 met de uit Espoo afkomstige coureur samenwerkte, meent dat een legende afscheid gaat nemen in Abu Dhabi. “Er is geen rijder zoals Kimi Raikkonen. Zijn aanwezigheid, charisma en unieke houding, gekoppeld aan zijn aangeboren vaardigheid maakten dat dit team hem in 2001 een kans gaf. Het maakte hem ook een legende van onze sport, op een manier die cijfers en statistieken maar moeilijk kunnen overbrengen”, zei hij.

Vasseur heeft de afgelopen seizoenen met plezier samengewerkt met Raikkonen, die in 2001 bij Sauber in de F1 debuteerde. Dat team heeft een gedaanteverwisseling ondergaan en heet nu Alfa Romeo, waardoor de Fin in feite bij dezelfde renstal afscheid neemt van de sport. “Het was een genot om deze jaren met hem te werken”, aldus Vasseur. “Ik geloof dat ik namens iedereen bij Alfa Romeo spreek, van de werkplaats in Hinwil tot de garage in Zandvoort, als ik zeg dat een coureur als Kimi enkele onuitwisbare bladzijden uit de historie van ons team en onze sport heeft geschreven.”