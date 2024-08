Vasseur ziet voor Ferrari inspiratie in DNA van Red Bull F1

Ferrari begon sterk aan het seizoen 2024, maar is de afgelopen races juist wat meer weggezakt - mede door de opkomst van McLaren en Mercedes. Met name sinds de Grand Prix van Canada wilde het niet helemaal vlotten voor de Scuderia, wat tot lichte frustratie leidde bij Charles Leclerc en Carlos Sainz. Teambaas Frédéric Vasseur ziet die frustratie juist als iets positiefs. "Je moet een soort van frustratie voelen wanneer iets niet goed gaat, want dat is ook de beste manier om terug te slaan", stelt Vasseur tegenover de officiële website van de Formule 1. "Maar het moet wel onder controle blijven. We hebben vier moeilijke weekenden gehad [Canada, Spanje, Oostenrijk en Groot-Brittannië]. De stemming binnen het team was niet goed, want het was niet wat we wilden, maar er was positiviteit over het proberen bij te halen en te begrijpen waarom - en het op te lossen. De houding is goed."

Vasseur heeft eerder al aangegeven dat hij binnen het team vooral wat aan de mentaliteit wilde veranderen. Zo merkte hij al snel op dat het team risicoavers handelde in de raceweekenden. De teambaas ziet nu al verbeteringen op dat front. "Als ik ergens trots op moet zijn, dan is dat niet het resultaat. Het resultaat is een gevolg", legt Vasseur uit. "Het is meer het feit dat iedereen nu bereid is om risico te nemen en minder bang is. Het gevolg is het resultaat. Het staat vast dat we de mentaliteit een beetje proberen te veranderen." Op dat vlak heeft Vasseur zich ook laten inspireren door de concurrentie. "Het is een mentaliteit voor mij. Je kunt geen marges over houden, je moet overal risico nemen. Dat is de racementaliteit en waarschijnlijk ook het DNA van Red Bull Racing. Op dat vlak moeten we een stap vooruit zetten."

Qua mentaliteit ziet Vasseur dus al positieve veranderingen, maar aan de auto moet hoe dan ook nog flink gesleuteld worden. "Het zou een fout zijn om in te beelden dat er een 'to-do'-lijstje is, want het draait veel meer om continue verbetering", stelt Vasseur. "We moeten niet dat ene doen en dat het dan klaar is. Mijn 'to-do'-lijstje bestaat uit het overtuigen van iedereen in de fabriek dat het zo werkt. Elke dag moeten we proberen om het beter te doen dan gisteren. Dat geldt des te meer in de Formule 1 van vandaag de dag, met zulke kleine verschillen tussen de teams en auto's. Elk detail maakt een enorm verschil qua resultaat. Het gemiddelde [verschil] vooraan is iets van drie of vier honderdsten van een seconde. We moeten daar rekening mee houden en ervoor zorgen dat we op elk gebied van dit bedrijf, van productie tot design tot baanoperaties tot aerodynamica, elke tiende van een seconde nastreven."