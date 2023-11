Vasseur wijst oorzaak crash Leclerc in opwarmronde aan

Charles Leclerc was bezig met het opwarmen van zijn banden toen hij plots de controle over zijn Ferrari verloor en tegen de baanafzetting knalde. Hij vermoedde zelf dat het een hydraulisch probleem was en probeerde nog door te rijden, maar toen de auto kort daarna opnieuw de geest gaf besloot hij zijn auto achter de muur te zetten. Teambaas Frédéric Vasseur legt uit dat het een probleem met de elektronica was, waardoor de hydrauliek en de motor uitgeschakeld werden. Hij kon op dat moment nog niet vaststellen wat er precies gebeurde, maar het was 'meer een elektronisch commando dan iets anders'. "Deze ging uit en weer aan, enzovoorts. Het probleem is dat hij dertig meter door kon, maar het gebeurde opnieuw dus het was beter om te stoppen. Als het systeemcommando uitschakelt, heb je geen stuurbekrachtiging of versnellingsbak meer."

Gevraagd of dit probleem al eens eerder is voorgekomen, antwoordt Vasseur: "Nee. In ieder geval niet de afgelopen tien maanden! Dit was de eerste keer." Hij benadrukt daarom ook dat Leclerc, die er uiteraard stevig van baalde, niks aan kon doen. "Iemand vertelde mij dat ze op sociale media aan het klagen waren over Charles. Maar zonder versnellingsbak en stuurbekrachtiging kun je niks doen. We moeten nu kalm blijven en zien te begrijpen wat er is gebeurd, zodat we dit probleem in de toekomst kunnen voorkomen."

Vasseur zag de uitvalbeurt van Leclerc als een gemiste kans, aangezien de snelheid van Ferrari naar eigen zeggen 'niet zo slecht' was. "We bevonden ons vandaag in een goede positie. Het is een gemiste kans omdat we een klein beetje op Mercedes inliepen. Met Charles op de eerste startrij en twee setjes van de zachte band had het zo veel beter kunnen zijn. We hebben nog twee pogingen met Las Vegas en Abu Dhabi te gaan. Vegas kan een chaotische race worden en als wij, en Mercedes, hetzelfde tempo hebben als dit weekend, dan maken we kans."

Alles op de lange runs

Leclerc had zelf het gevoel dat er vanaf de tweede startplek een podium mogelijk was. Denkt Vasseur daar ook zo over? "Ik heb mijn glazen bol niet meegenomen dit weekend, maar ik denk dat het mogelijk was geweest", antwoordt de Fransman. "Als je bedenkt dat we drie nieuwe sets banden hadden, in schone lucht begonnen en de twee Astons geen geweldige start hadden... Maar zo denken is gewoon onzin. Racen is racen. Je racet niet met 'als, als, als', maar het is wat het is."

Vasseur vond de did not start van Leclerc wel des te teleurstellender omdat het team zich volledig op de zondag had gefocust. "Het is zeer frustrerend voor Charles en het team, ook strategisch. Het is opnieuw een weekend waarin we alles op de lange runs gooiden om banden te sparen, dus we hadden nieuwe banden tot onze beschikking. We hadden geen nieuwe banden gebruikt voor de korte [run], we hebben alles op alles gezet op de lange runs en we haalden de start niet eens. Dat is zeker frustrerend. Hij was meer dan teleurgesteld, maar ik weet zeker dat hij zal terugslaan. We focussen ons nu op Vegas."

Video: De crash van Leclerc in de opwarmronde in Brazilië