Het seizoen van Ferrari verloopt tot nu toe nog niet naar wens. Het team kan geen consistente racepace laten zien, ondanks dat de auto in de kwalificatie snel is. De Italiaanse renstal heeft gedurende het seizoen updates meegenomen die hen dichter bij het dominante Red Bull Racing gebracht heeft, maar in de buurt van een overwinning is de Scuderia nog niet geweest.

Volgens teambaas Frederic Vasseur lukt het de coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz nog niet om het maximale uit de Ferrari te halen vanwege een gebrek aan vertrouwen in de auto. “Het ligt niet aan de performance, maar er is iets gebeurd waardoor de coureurs de auto niet vertrouwen. Als je de bocht ingaat en je ineens een stuk aerodynamica verliest, verandert de balans in de auto ook. Tel daarbij de continu veranderende wind op en dan zijn er genoeg moeilijkheden.”

Vasseur ziet dat de coureurs per ronde meer twijfels hebben over de auto. “We verliezen elke ronde wat performance. Daardoor hebben we daarin geen stabiliteit. We hebben telkens veranderende omstandigheden waardoor de coureurs hun vertrouwen kwijtraken. We moeten de coureurs centraler stellen in de ontwikkeling. Dat is niet de snelste of makkelijkste manier van ontwikkelen - wat meer downforce op de auto zetten is makkelijker - maar het is per weekend te verschillend. De ene Grand Prix zitten we er goed bij, de volgende kan het weer slecht zijn.”

Eigen auto ontwikkelen

Waar verschillende teams elkaar beschuldigen van het kopiëren van de auto, benadrukt Vasseur dat Ferrari haar eigen pad bewandelt in de ontwikkeling van de wagen. “Wij willen al onze zwakke punten verbeteren, dat is de beste aanpak. Het is het moeilijkste om je eigen zwakheden te vinden en deze aan te pakken. We hebben in dat opzicht na Australië al een stap gezet en na Barcelona nog één. We hebben nog wat zwakke punten aan te pakken, zoals het rijden in extreme omstandigheden."

Dat er zoveel updates komen, heeft ook een keerzijde volgens de Franse teambaas. “We hebben daarna moeite met het afstellen van de auto. We kunnen dan anderhalve tiende van een seconde winnen, maar door een verkeerde afstelling weer een tiende verliezen. Het is essentieel om de update goed te begrijpen, ook hoe de omstandigheden zijn uitwerking hebben op de updates. Zeker de wind is daarin belangrijk, daar zijn we gevoelig voor.”

Na een tegenvallende race op Silverstone verwacht de 55-jarige Vasseur verbetering in Hongarije en België. “De auto werkt beter in de langzamere, haakse bochten dan in de snelle bochten. Dat hebben we tot nu toe gezien. We hopen op een pole-position, maar ook daarvoor moet de wind gunstig zijn.”