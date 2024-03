Oliver Bearman kreeg vrijdag enkele uren voor de derde vrije training een telefoontje of hij voor de rest van het raceweekend op het Jeddah Corniche Circuit bij Ferrari wilde instappen voor Carlos Sainz. Laatstgenoemde haakte af met een blindedarmontsteking. Bearman maakte indruk door zich als elfde te kwalificeren en slechts 0,036 seconde tekort te komen ten opzichte van Lewis Hamilton om Q3 te bereiken. In de race knokte de Brit zich naar de zevende plaats, door Lando Norris en Hamilton achter zich te houden. En dat terwijl zijn landgenoten in de slotfase over betere banden beschikten.

“Ik denk, net als iedereen, dat Ollie een megaweekend heeft afgeleverd”, reageert Ferrari-teambaas Frederic Vasseur als Motorsport.com hem vraagt naar de prestatie van Bearman onder het Arabische kunstlicht. “Dit is geen Barcelona, maar Jeddah. De uitdaging was megagroot, maar in de derde vrije training deed hij het heel goed door het stap voor stap op te bouwen. In de kwalificatie miste hij Q3 op een paar honderdsten. Voor de race was ik een beetje gespannen, omdat je zoveel moet managen. Denk aan de startprocedure, de pitstop, het stuur. Het was niet eenvoudig.”

“Uiteindelijk heeft hij het heel goed gemanaged. In de laatste ronde kon hij zelfs nog pushen om Lando en Lewis achter zich te houden. Tot mijn eigen verbazing vroeg ik hem vanaf de pitmuur om nog iets harder te pushen en niet conservatief te zijn, aangezien hij geen fout maakte”, aldus Vasseur, die onder de indruk is van de rust die Bearman al vanaf het begin uitstraalde. “Dat is denk ik van grote waarde geweest, want er was veel druk. Je bent de jongste coureur ooit voor Ferrari en dat soort verhalen. Uiteindelijk heeft hij die gedachten allemaal kunnen uitschakelen en zich kunnen focussen op waar het om draait.”

De snelheid die Bearman liet zien in de SF-24 vindt Vasseur nog niet eens het meest indrukwekkend. “We hebben deze situatie met jonge coureurs wel vaker meegemaakt. Niet per se bij Ferrari, maar meer in het algemeen. Ik wil niet zeggen dat het eenvoudig is om op snelheid te komen, maar het is wel iets waartoe deze goede jonge coureurs in staat zijn. Maar het feit dat hij een kort weekend zonder VT1 en VT2 heeft afgewerkt zonder ook maar één fout te maken is voor mij onwerkelijk. Dit, tussen de muren in Jeddah en vrijwel direct beginnen in de kwalificatie, heeft echt indruk op me gemaakt.”

