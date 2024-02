Vasseur verwacht veel van Ferrari F1: "We willen races winnen"

Bij het Formule 1-team van Ferrari staat er een heel bijzonder seizoen te wachten. De formatie uit Maranello onthulde deze winter dat Lewis Hamilton in 2025 voor hen op de grid staat en dat Carlos Sainz daardoor alleen komend jaar nog voor de renstal uitkomt. Er wordt dan ook hardop gesuggereerd dat de Italianen stiekem al de focus naar 2025 hebben verlegd, om dan met Hamilton toe te slaan. Teambaas Frederic Vasseur ontkent echter in alle toonaarden dat komend jaar een tussenjaar wordt.

"Nee, dat klopt niet. Het wordt voor ons een heel belangrijk seizoen en ik ben daarop gefocust", legt de Fransman uit, die de vraag wel snapt. "De beste manier om je ergens op voor te bereiden, is om goed werk te leveren. Dat betekent dat we ons volledig focussen op 2024 en we willen dan op ons best zijn. We willen races winnen en doorgaan met waar we in 2023 mee begonnen. We denken nog niet aan 2025."

Sinds de komst van Vasseur is er veel veranderd in de personele bezetting. Niet alleen bij de coureurs komt er verandering, ook op andere gebieden worden sleutelfiguren aangetrokken. Vasseur verklaart dat er zelfs al een aantal rond, maar nog niet openbaar zijn. "Als je tevreden bent met wat je hebt, dan verlies je de aansluiting. Dat hoort bij het DNA van de sport", aldus de topman. "We moeten de mindset hebben om continu door te ontwikkelen, je zwakke punten aan te pakken en de wil hebben om stappen te zetten. Dat is een project waar geen einde aan komt."

Vasseur is blij met de nieuwe mensen, maar waakt ook voor luiheid bij zichzelf. "Het is goed nieuws dat we mensen bij het team krijgen. We doen dat bijna dagelijks, het maakt het team sterker en het laat ons stappen zetten", aldus de 55-jarige teambaas. "Het is echter niet zo dat we morgen moeten zeggen: we zijn nu blij met wat we hebben. Als je die aanpak hanteert, dan is dat het begin van het einde."

Vertrouwen in coureurs

Ondanks dat Vasseur aan Sainz moest vertellen dat hij na volgend jaar elders onderdak moet zoeken, gelooft de Fransman er heilig in dat de Spanjaard samen met teamgenoot Charles Leclerc het team hogerop kan brengen. "Als we naar vorig jaar kijken, dan zien we dat ze door het jaar heen steeds beter werden", vertelt de man uit Draveil. "We zagen ook periodes dat Charles betere resultaten boekte en dat Carlos dat op andere momenten weer deed, maar over het algemeen zie ik dat ze allebei een belangrijke rol hebben gespeeld in het herstel van ons team. Dat hebben we als raceteam nodig, maar we willen meer en willen graag meer pushen. Dat zit in het DNA van ons team. Ik weet zeker dat we die positieve invloeden in 2024 weer gaan zien en dat helpt ons enorm om het team te verbeteren."