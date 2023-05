Dinsdag kondigde AlphaTauri grootse veranderingen aan voor de toekomst van het team. Teambaas Franz Tost zwaait na achttien seizoenen af en is na dit jaar alleen nog als adviseur bij de renstal betrokken. Laurent Mekies volgt de Oostenrijker op en zal steun krijgen van de nieuwe CEO van het team, Peter Bayer, die voorheen nog FIA's secretaris-generaal voor de autosport was. Zo moet het zusterteam van Red Bull de weg naar voren weer inzetten, nadat het de afgelopen tijd alleen maar verder was afgegleden.

De aankondiging kwam voor Ferrari-teambaas Frederic Vasseur als een verrassing. Hij vindt het jammer om zijn landgenoot te zien vertrekken en erkent zijn goede werk bij de Scuderia, maar ziet zijn vertrek ook als een kans om een nieuwe kracht te vinden die het team kan helpen. "Persoonlijk zal ik Laurent missen, we hebben een erg goede band met elkaar", zegt Vasseur. "Maar Ferrari is een organisatie bestaande uit meer dan duizend mensen, ik kan het dus niet over een individu hebben. We moeten dit als een kans aangrijpen om het team te reorganiseren. Het is vooral op persoonlijk vlak dat we Laurent zullen missen. Hij heeft de afgelopen jaren veel bijgedragen aan het team. Maar we moeten dit als een nieuw hoofdstuk, een nieuwe kans zien."

Wat nog wel een twistpunt is, is de exacte timing van het vertrek van Mekies. AlphaTauri sprak in haar persbericht over een verplichte periode van gardening leave, maar kon nog niet melden wanneer de Fransman officieel aan de slag zal gaan als teambaas. "Dat is nog een vraagteken", geeft Vasseur toe. "We hebben namelijk een langlopend contract met hem. Ik was dus een beetje verrast door het persbericht." Voor nu is Mekies nog werkzaam voor Ferrari en is hij ook nog op de pitmuur te zien. "We moeten het nu met Red Bull over de details en de toekomst hebben", aldus Vasseur.