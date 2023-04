Waar Charles Leclerc vorig jaar na drie races met ruime voorsprong aan de leiding ging in het kampioenschap, is dat beeld twaalf maanden later compleet anders. De Monegask heeft in de eerste drie races slechts zes punten gescoord, moest in Saudi-Arabië al aan zijn eerste gridstraf van het seizoen geloven en staat slechts tiende in het kampioenschap. In Bahrein viel hij uit vanwege motorproblemen terwijl hij in Australië al na drie bochten kon uitstappen na contact met Lance Stroll.

Voorlopig vallen de prestaties van de SF-23 tegen en lijkt Leclerc zich dit seizoen niet in de titelstrijd te kunnen mengen, wat vorig jaar in de eerste seizoenshelft nog wel het geval was. Met nog twintig races te gaan kan het opnieuw een lang seizoen worden voor de Scuderia. Toch is Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur er zeker van dat Leclerc nog steeds achter het team staat. "Ik twijfel absoluut niet aan Charles' motivatie", zegt Vasseur. "De start van het seizoen is zeker niet ideaal. We hadden een uitvalbeurt in Bahrein, toen de straf in Jeddah en de uitvalbeurt in Melbourne", somt de Fransman op.

Dit stond, maakt Vasseur duidelijk, niet in het plan van Ferrari. "Maar de motivatie is er nog steeds. Je weet dat ik een goede band heb met Charles en dit zal geen invloed hebben op de stemming", verzekert de Ferrari-teambaas. "Maar als je dertig seconden na de race naar Charles of Carlos (Sainz, red.) of welke coureur dan ook kijkt in het tv-vierkantje, dan kunnen ze zeker niet blij zijn. Ik zou erg gefrustreerd zijn als ze ontspannen waren en blij zouden zijn met de situatie. Het belangrijkste voor mij is dat ik iedereen gemotiveerd houd, dat we dezelfde kant op werken en dat zij het team steunen. Carlos zat afgelopen week in de simulator, Charles zal daar deze week aan de slag gaan. De motivatie is totaal geen probleem. Natuurlijk zijn de resultaten niet zoals verwacht, maar dat weten we allemaal."

Goede stemming in Maranello

Vasseur werd aangesteld als vervanger van Mattia Binotto, die zelf besloot om te stoppen als teambaas. Hij moet het team uit Maranello naar de titels helpen waar het al zo lang naar snakt. Dat lijkt dit jaar een lastige opgave, maar Vasseur benadrukt dat er geen inmenging is vanuit de Ferrari-top, bestaande uit voorzitter John Elkann en CEO Benedetto Vigna, nu het seizoen dramatisch is begonnen. "De stemming binnen het team is ongelofelijk goed voor de behaalde resultaten. Iedereen is zeer gemotiveerd en gefocust. De coureurs ondersteunen ons. De stemming binnen het team is meer dan goed. Als de vraag draaide om de band met John of Benedetto: geloof me, die is ook zeer positief. We hebben niet de verwachte resultaten behaald, maar we werken er allemaal aan om de situatie te verbeteren", aldus de Fransman.