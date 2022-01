Vasseur: “Pourchaire moet zich op een paar punten nog verbeteren”

Theo Pourchaire werd vorig jaar als kandidaat genoemd voor een zitje bij Alfa Romeo in 2022. Uiteindelijk viel de keuze echter op de Chinees Guanyu Zhou voor het zitje naast Valtteri Bottas. Volgens teambaas Frederic Vasseur zou het te vroeg zijn geweest om Pourchaire dit jaar al in de Formule 1 te laten debuteren.

In een interview met Motorsport.com geeft de Fransman aan dat Pourchaire zich ook nog verder moet ontwikkelen in de Formule 2, waarin hij vorig jaar twee races won en als vijfde eindigde in het kampioenschap. “Ik ben stellig van mening dat hij zich op een paar punten ook nog verder moeten verbeteren”, aldus Vasseur. Volgens de teambaas pakte de Sauber-junior de beslissing van het team om hem dit jaar nog niet naar de Formule 1 te brengen goed op. “Hij begreep perfect waar we het over hadden. Hij is een slimme jongen.”

Vasseur herhaalt dat een F1-debuut van de pas 18-jarige Pourchaire te veel risico met zich meebracht, onder andere vanwege de korte voorbereidingstijd. “De situatie in de Formule 1 is niet makkelijk. Voordat het seizoen begint heb je maar zes testdagen, dat zijn er dus drie per coureur. In Spanje kan het echter sneeuwen en in Bahrein kun je te maken krijgen met een zandstorm. Zo kan het gebeuren dat je bij de eerste race aankomt zonder ook maar een meter gereden te hebben. Dat zijn allemaal dingen waar we rekening mee moeten houden.”

Pistool met één kogel

Dat terwijl je maar één kans krijgt om een eerste indruk te maken, iets wat volgens Vasseur helemaal in de Formule 1 opgaat. “De Formule 1 is als een pistool waar maar één kogel in zit. Als je het de eerste keer verprutst, ben je er geweest. Je moet de eerste keer meteen raak schieten. Ik had het er laatst nog met iemand over. Die jongens investeren veertien jaar van hun leven om in de Formule 1 te komen. Als je in de karting actief bent en je bent tien of elf jaar oud, wat is dan je doel? De Formule 1 bereiken. Dat is volkomen begrijpelijk. Maar als je dichter bij de Formule 1 komt, moet het doel niet alleen zijn om daar te komen. Het doel moet dan zijn om onder de juiste omstandigheden in de Formule 1 te komen zodat je er succesvol kan zijn. Dat is iets heel anders.”

“Als je in de Formule 1 rijdt en je ligt er na een jaar weer uit, dan is het een totale ramp geweest. Als je dichter bij de Formule 1 komt, moet het doel dus zijn om daar goed te kunnen presteren. En om goed te kunnen presteren, moet je goed voorbereid zijn. Fysiek, technisch en wat betreft het rijden. En je moet alle circuits kennen. De Formule 1 is zo’n gecompliceerde wereld. Als je de eerste keer naast schiet, ben je gezien”, rechtvaardigt Vasseur een tweede F2-seizoen voor Pourchaire.

Lees meer over Pourchaire: Pourchaire verlengt en blijft Formule 2 en ART Grand Prix trouw