Vorige week kondigde de FIA plots een onderzoek aan naar Mercedes-teambaas Toto Wolff, die zich mogelijk schuldig zou hebben gemaakt aan belangenverstrengeling. Dit omdat zijn vrouw Susie Wolff als directrice van de F1 Academy over vertrouwelijke informatie van FOM zou beschikken en deze kon delen met Toto. Het liep al gauw uit de hand, aangezien Mercedes F1-team en de F1 zelf in een verklaring ontkenden dat er sprake was van uitwisseling van vertrouwelijke informatie. Een dag later brachten ook de andere F1-teams een gezamenlijke verklaring naar buiten om steun uit te spreken voor de Mercedes-teambaas en Susie Wolff. Minder dan 48 uur na de verklaring trok de FIA het onderzoek weer in. Zij stelden dat zij 'tevreden' waren met de processen die moeten voorkomen dat er vertrouwelijke informatie gedeeld kan worden. Dat was voor de familie Wolff niet genoeg, aangezien zij reputatieschade leden en Susie daarop bekendmaakte tot op de bodem uit te zoeken wie er verantwoordelijk was voor het onderzoek.

Ferrari-teambaas Frederic Vasseur is van mening dat deze zaak intern onderzocht had moeten worden, alvorens er publieke verklaringen naar buiten kwamen. "Dit verhaal is behoorlijk gênant voor onze sport", zegt Vasseur, gevraagd door Motorsport.com of hij zich zorgen maakt dat dit incident de toch al bekoelde relatie tussen FOM en FIA nog meer zal schaden. "Het verhaal begon met een artikel in een krant, al weet ik niet of krant het juiste woord is. In een situatie als deze, wanneer je het over een individu hebt, moet je voorzichtig zijn met je woorden. Het zou gepast zijn geweest van de FIA... Er zat 24 uur (het was 48 uur, red.) tussen de [eerste] aankondiging en de tweede aankondiging. Het zou logisch zijn geweest om die eerste 24 uur voor de eerste aankondiging [te gebruiken voor het onderzoek], om slechte conclusies te voorkomen."

Volgens Vasseur was er dan wel één lichtpunt in deze saga: de eenheid tussen de teams, die gezamenlijk dezelfde verklaring deelden. "Na het 'incident' van afgelopen week waren de teams vrij verenigd", merkt de Fransman op. "De eerste conclusie voor mij is dat we in staat waren om samen te handelen en het komt niet vaak voor dat zelfs Red Bull achter Toto staat!", lacht Vasseur. "En eerlijk gezegd denk ik dat het voor ons ook een goed punt is om een standpunt in te nemen en het te bespreken met de andere belanghebbenden. Het is de eerste keer dat de teams gezamenlijk zoiets hebben laten zien."