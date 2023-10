Waar Carlos Sainz tot nu toe de enige niet-Red Bull-coureur is geweest die dit seizoen een race heeft gewonnen, kent teamgenoot Charles Leclerc een wat teleurstellend seizoen. Hij veroverde wel al de pole-position in Azerbeidzjan en België, maar een zege zat er nog niet in. Vrijdag pakte Leclerc voor de derde keer dit seizoen de pole, dit keer voor de race op het Circuit of the Americas. Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is dit een belangrijke voor de Monegask, die in het kampioenschap achter Sainz staat.

"Elke coureur wil de pole-position pakken. Als je het hele seizoen zo'n gevecht hebt, dan is het altijd erg belangrijk", zegt Vasseur. "Voor Charles wellicht meer dan voor anderen, omdat het niet altijd een makkelijk seizoen is geweest voor hem. Maar hij heeft het mega gedaan toen de auto niet zo goed presteerde", prijst hij zijn pupil.

In de afgelopen tien edities van de Grand Prix van de Verenigde Staten werd de race vijf keer gewonnen door de polesitter terwijl de andere vijf winnaars van de tweede startplek kwamen. Nu de dominante Max Verstappen van de zesde plaats moet komen op zondag zijn er kansen op een tweede Ferrari-zege dit seizoen. Voor Leclerc zou dat een mooie meevaller zijn, al hoopt de coureur uiteraard op lange termijn kampioen te kunnen worden met de Scuderia.

"Ze willen allemaal wereldkampioen worden. Vandaag de dag heb je een groep van vijf of tien coureurs die allemaal op pole-position kunnen staan. Zij hebben allemaal dezelfde motivatie", stelt Vasseur. "Ik heb het voordeel dat ik een erg nauwe band heb met Charles door ons verleden. Ik heb ook erg open gesprekken [met hem]. Hij heeft het tot nu toe erg goed gedaan dit weekend. Maar we weten welke taak ons te wachten staat met de sprintrace in het vooruitzicht."

Sprintrace goede graadmeter

Voor Ferrari wordt de race van 56 ronden op zondag een spannende. Het team heeft vaak wel de snelheid over één ronde, maar verliest vaak in de langere runs tempo vanwege de hoge bandenslijtage. Dat probleem leek de afgelopen races afgenomen te zijn. Door het sprintformat is het echter lastig te bepalen voor Vasseur of zijn team dit weekend problemen zal hebben met bandenslijtage of niet. "Het belangrijkste is dat wanneer de balans er is, je de banden minder beschadigt. Aan het begin van het seizoen, toen de balans niet ideaal was, worstelden we een klein beetje meer met de consistentie."

"We hadden enkele goede weekenden zoals in Singapore, daarvoor nog op Monza en zelfs op Suzuka. Het bandenmanagement ging goed, dus dat betekent dat we het kunnen. Het probleem in Austin is, en dat is voor iedereen hetzelfde, dat we geen lange stints hebben gereden. We zullen de sprintrace waarschijnlijk gebruiken als de eerste lange stint van het weekend ter voorbereiding op de race. Het wordt een goede, lange stint."

Beide Ferrari's staan zondag wel voor Verstappen, waardoor er mogelijkheden liggen om met een goede strategie de zege te pakken. "Maar we hebben zaterdagavond echt pas een beter beeld van de strategie", benadrukt Vasseur. "Ik geef de voorkeur aan beide auto's vooraan. Dat is altijd veel makkelijker. Niet alleen voor de strategie, maar voor de resultaten en de sfeer binnen het team. Het is een belangrijke stap."