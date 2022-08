In de afgelopen vijf seizoenen reed Valtteri Bottas bij het team van Mercedes. Daar was hij succesvol met tien overwinningen, maar wel duidelijk de tweede viool achter zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Deze winter stapte de Fin over naar Alfa Romeo. Volgens teambaas Frederic Vasseur kwam deze transfer op het goede moment.

“Ik ken Valtteri erg goed. Hij kwam van een groot avontuur bij Mercedes”, vertelt Vasseur aan Motorsport.com. "Het was een goede nieuwe start voor hem. Hij kreeg een nieuwe uitdaging en die nam hij met beide handen aan. Het was de goede aanpak voor ons. De nieuwe regels waren een uitdaging, maar dat gold voor iedereen op de grid. We wisten dat we voor een driejarige deal zouden gaan, dat was belangrijk.” Eerder deze maand vertelde Bottas in een interview met Motorsport.com dat hij het seizoen 2022 als ‘waarschijnlijk het leukste jaar’ uit zijn carrière beschouwd, dankzij zijn meerjarige deal.

De afgelopen twee jaar waren lastig voor Alfa Romeo. Het team reed vooral in het achterveld rond. Vorig jaar kwam dit mede door de keuze om al vroeg te focussen op 2022. Volgens Vasseur was dit de goede keuze. “We zijn inderdaad erg vroeg overgestapt op het 2022-project. Het was een lastige keuze toen we hem moesten maken, omdat het een lastig jaar was. Maar ik was ervan overtuigd dat het de goede keuze was.”

Bottas en rookie Zhou Guanyu hebben dit jaar tot nu toe in veel races meegedaan voor punten. De Chinees pakte zelfs een punt bij zijn debuut, om een paar maanden later in Canada met een achtste plek zijn beste resultaat neer te zetten. Vasseur geeft toe dat Zhou geluk had met het moment van zijn debuut, maar is blij met de houding van de coureur. “Zhou is een echte teamplayer. Ik weet niet of dat met cultuur te maken heeft, maar hij denkt altijd aan het team. De samenwerking is fantastisch.”