Het draait allemaal om één ding rondom de kwestie Felipe Massa: Crashgate. Volgens kamp-Massa wisten de FIA en de FOM vooraf al dat Renault tijdens de GP van Singapore van 2008 expres Nelson Piquet zouden laten crashen en namen de autosportfederaties geen maatregelen. Voor deze race stond Massa nog één punt achter op latere wereldkampioen Lewis Hamilton, na deze waren dat er zes. Het blijft een wat-als-scenario, maar zonder de punten van deze race was de Braziliaan wereldkampioen geworden. Volgens Massa is er sprake van een samenzwering tegen hem en de Braziliaanse coureur heeft een Letter Before Claim ingediend bij de rechtbank. Volgens zijn advocaten is er - naast het ontbreken van een F1-titel op zijn palamares - ook financiële schade voor de 42-jarige ex-F1 coureur. Zij schatten dat op tientallen miljoenen euro's.

Massa was destijds werkzaam voor Ferrari, maar vanuit de renstal was het tot nu toe oorverdovend stil. Ook tijdens een persmoment voor de F1-race op Zandvoort aan wilde teambaas Frederic Vasseur niet uitgebreid ingaan op de situatie, maar hij liet toch wat los. "Jullie kunnen het wel voorstellen dat ik er niet te veel over kwijt wil", vertelde de Fransman. "Ik wil hier niet op reageren, maar ik heb met alle partijen een goede relatie. Het is een moeilijke situatie, want er waren exceptionele omstandigheden. Maar over het algemeen - en dat is niets ten nadele van Felipe - willen we graag dat de uitslag bij de finishvlag de uitslag is. Ik wil er niet te veel over zeggen, maar het zou gek zijn [als de uitslag nu nog verandert]. Ik ben er geen voorstander van om de uitslag van de race aan te passen, zelfs niet na vijftien minuten."

Het is nog niet honderd procent zeker dat Massa het uitspreken van hun intenties ook daadwerkelijk een rechtszaak gaan aanspannen. De ingediende Letters Before Claims zijn namelijk alleen maar een signaal dat er een zaak aangespannen kan worden, maar geven geen bevestiging dat er daadwerkelijk geprocedeerd gaat worden.