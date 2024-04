Vasseur: Onderlinge verschillen tussen Ferrari en McLaren marginaal

Ferrari is het inmiddels vijf races oude Formule 1-seizoen 2024 prima begonnen. Het team scoorde met Carlos Sainz al één overwinning (in Australië) en heeft met 151 punten een achterstand van 44 punten op Red Bull Racing dat het constructeurskampioenschap met 195 punten leidt. De nummer drie op de ranglijst is McLaren dat 96 punten heeft.

Dat lijkt een aanzienlijk gat, maar volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur zegt het niets over de onderlinge verhoudingen tussen de twee oudste F1-teams op de grid. Hij denkt dat het verschil tussen zijn team en McLaren – afhankelijk van het circuit waarop gereden wordt – nooit heel groot zal zijn. "Ik denk dat het een kwestie is van een tiende of een halve tiende", aldus de Fransman. "In Melbourne bijvoorbeeld, eindigden we de race na 60 ronden met een voorsprong van acht seconden. Het is een kwestie van het beste uit de auto halen wat erin zit. Het is niet zo dat de situatie van weekend tot weekend enorm verandert."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

In China bleek niet Ferrari, maar McLaren de snelste auto achter Red Bull te hebben, maar dat baart Vasseur geen al te grote zorgen. "Het kan een beetje baan- en asfaltgerelateerd zijn. Ik denk dat het in China erg moeilijk was om het asfalt te begrijpen, ook vanwege het [sprintrace] format."

De Fransman benadrukt dan ook dat de kleinste details het verschil kunnen maken. "Misschien is Max [Verstappen] soms wat sneller, maar achter hem hebben we een groep met zes of zeven auto’s die op een tiende van elkaar zitten en dat betekent dat elk detail het verschil kan maken. Als je bijvoorbeeld vanaf P9 start, is de race veel moeilijker omdat je de eerste ronden in de vuile lucht zit. Zelfs als je op zo’n moment sneller bent [dan de auto's vooraan], slijten je banden veel harder en dan is het afgelopen. Het is echt een kwestie dat alles goed bij elkaar moet komen. We weten dat je als je in deze groep niet alles perfect doet, je niet vooraan ligt."