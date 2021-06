Vasseur over moeilijk 2020: "Goede oefening voor dit F1-seizoen"

Dit jaar is de motor beter en heeft het Zwitserse team ook een stap gezet met het chassis. Alfa Romeo heeft van alle teams de grootste stap gezet als het gaat om rondetijd vergeleken met vorig jaar, maar toch zijn er slechts twee punten gescoord. Teambaas Frederic Vasseur zegt dat het vorig jaar zwaar was om achteraan te rijden, maar dat heeft de mensen wel gemotiveerd voor het nieuwe seizoen.

“Als team moeten we focussen op wat we zelf kunnen bereiken,” zegt Vasseur tegen Motorsport.com. “We moeten ons bezig blijven houden met het ontwikkelen van het chassis, de coureurs en elk weekend het beste uit de auto halen. Uiteraard is het moeilijker wanneer je achttiende of negentiende rijdt. Op sommige momenten voel je minder motivatie en focus je je minder op kleine dingen dan wanneer je voor Q3 vecht. Als je voorin strijdt is het altijd makkelijker om het beste uit jezelf te halen. Maar het was een goede oefening, ondanks dat het moeilijk was. We hebben eind vorig jaar al een stap voorwaarts gezet.”

Aanpassen achtervleugel kost ontwikkelingsbudget

Alfa Romeo is een van de teams die de achtervleugel moest aanpassen om aan de nieuwe tests van de FIA te voldoen. Daarvoor heeft het team tijd, geld en energie voor 2022 op moeten offeren. Daar baalt Vasseur van: “De filosofie en de mentaliteit van de Formule 1 is om op elk gebied op de limiet te zitten. We moeten oplossingen doorvoeren. We moesten de ontwikkeling voor volgend jaar deels stopzetten, puur om nieuwe onderdelen te maken. Ik wil niet te ver in detail treden, maar het was een aardig deel van het pakket.”

Net als Red Bull-teambaas Christian Horner, wil Vasseur dat de aandacht nu naar de voorvleugels gaat. “We hebben exact dezelfde aanpak bij de voorvleugel. Dit wordt waarschijnlijk het nieuwe onderwerp, omdat dit hetzelfde verhaal is. Bij de voorvleugel is de impact op prestaties zelfs groter. Als ik video’s kijk zie ik bij sommige teams enorm veel beweging. Ik wil niet klagen, want ze voldoen aan de test. Maar moeten we die test niet ook veranderen? Je kunt verder niet klagen over andere renstallen. Iedereen speelt zijn eigen spel, en als een team vindt dat een ander team voordeel heeft, zal hij er tegen vechten."