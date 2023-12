Vasseur ziet kans voor Ferrari: Verstappen gaat onder druk fouten maken

Vanaf het begin van het 2023 Formule 1-seizoen sloeg Max Verstappen zijn slag. De Nederlander staat aan het einde van het seizoen met negentien zeges op eenzame hoogte en al tijdens het Grand Prix-weekend in Qatar was de wereldtitel binnen. Alleen in Singapore stond de Limburger niet op het podium, wat volgens Ferrari-teambaas Frederic Vasseur te danken is aan foutjes van of de coureur zelf of van het team. "Niemand kon hem dit seizoen onder druk zetten. Dat lukte ons alleen tijdens de laatste twee races en in Singapore. Toen begon hij wat fouten te maken, of misschien maakte Red Bull die in de set-up van de auto. We waren [dit jaar grotendeels] te ver om druk op hem te zetten", aldus de Franse topman na een vraag van Motorsport.com. "Het enige probleem [voor hem] is, dat als wij hem onder druk gaan zetten dan gaat hij - net als iedereen - meer fouten maken."

Ondanks dat Red Bull en Verstappen in Singapore niet konden winnen, moet Vasseur wel erkennen dat de 26-jarige coureur veruit de beste was. "Ik denk dat niemand betwijfelt dat hij een topseizoen heeft gehad. Hij moest de eerste twee, drie races met Checo [Perez] vechten, maar daarna leek hij wel van een andere planeet", vertelt de 56-jarige Ferrari-man. "Het is duidelijk dat hij dit seizoen geen fout heeft gemaakt en als er wat mis ging - zoals in de kwalificatie in Jeddah - dan lag dat aan een mechanisch probleem." Ook de manier waarop Verstappen dit jaar in de RB19 reed kan op lovende woorden rekenen: "Hij was er altijd, startte goed en kwam nooit met iemand in aanraking. De enige keer was in Vegas." Daarmee refereert de Fransman aan het incidentje tussen Verstappen en George Russell.

Richting het einde van het seizoen kreeg Ferrari onder leiding van Vasseur de slag te pakken en konden zij regelmatig poles scoren. Overwinningen bleven - behoudens de zege van Carlos Sainz in Singapore - uit. Mede daardoor viste de Scuderia net naast P2 in het constructeurskampioenschap en is de achterstand ten opzichte van Red Bull en Verstappen nog gigantisch. "We zijn dichter bij hem gekomen, maar ik wil niet zeggen dat we de druk bij hem erop zetten. Dat zou niet eerlijk zijn. [In Abu Dhabi] had hij geen druk. Alleen in Zandvoort stond hij onder druk en ook tijdens andere races waarin hij vloog was dat zo", verklaart Vasseur, die daarom hoopt dat Ferrari in 2024 de snelheid heeft om het leven van Verstappen zuur te maken.