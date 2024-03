Vasseur looft Sainz na F1-zege Australië: "Niemand had dit verwacht"

Ferrari was voor de Formule 1-race in Australië al voorzichtig optimistisch over de mogelijkheid om de overwinning te pakken, al was Max Verstappen de grote favoriet. Bij de start snelde de Red Bull-coureur er ook vandoor, maar dat was van korte duur. Carlos Sainz kon in de openingsfase Verstappen al passeren en niet veel later viel laatstgenoemde ook nog uit. Sainz profiteerde volop van het wegvallen van de kampioenschapsleider en won met een strakke race de Grand Prix. Teambaas Frédéric Vasseur is lovend over de manier waarop zijn pupil de overwinning naar zich toe trok.

"Het is dit jaar tot nu toe voor hem niet eenvoudig geweest. Voor het seizoen aan hoorde hij dat hij zijn baan zou verliezen en toen kwam ook nog een gezondheidsprobleem", legt Vasseur uit, die doelt op de blindedarmontsteking waardoor Sainz de race in Jeddah moest overslaan. "Hij heeft precies gedaan wat we in de winter bespraken: tot de laatste ronde alles geven. Dat deed hij in Bahrein al, waarna Jeddah heel zwaar was. Zijn herstel is buitengewoon goed."

Volgens Vasseur is het gezien de staat waarin Sainz zich aan het begin van het weekend verkeerde nog knapper dat hij won. "We moeten niet vergeten dat hij twee weken geleden nog in het ziekenhuis lag. Zelfs vrijdag was niet eens zeker dat hij zou gaan racen", vertelt de Ferrari-topman. "Na een paar rondjes had hij de pace alweer gevonden. Dat was heel belangrijk, we wilden niet na een ronde al zeggen dat het er niet in zat. Het is fantastisch om te zien wat hij heeft gedaan, want dit had niemand verwacht."

Met de zege in Australië onderstreept Sainz zijn goede vorm dit seizoen. Zelfs met de gemiste race in Jeddah bevindt de Madrileen zich in de top van het WK en heeft zelfs de koppositie in zicht. Het gat met nummer een Verstappen is namelijk slechts elf punten. Aan het einde van het jaar moet Sainz Ferrari verlaten, Lewis Hamilton komt zijn plek overnemen. Volgens Vasseur betekent dat niet dat de Spanjaard een mindere coureur is. "We hebben daar [over zijn kwaliteiten] geen vragen over", vertelt de 55-jarige. "Ik blijf tot het einde van het seizoen gefocust op het behalen van de best mogelijke prestaties. Daar hoort Carlos ook bij."