Ferrari, en met name Carlos Sainz, stond er in de vrije trainingen al de hele tijd goed bij. De Spanjaard was de snelste in de afsluitende training en sloot ook de vrijdag als snelste af. Op het circuit van Monza staat er veel druk op de Ferrari-coureurs, aangezien de tienduizenden tifosi maar één ding willen: een zege. De eerste stap naar die zege was een goed resultaat in de kwalificatie, waarin de Scuderia slaagde. Sainz beloonde zijn goede trainingssessies met de pole-position, al moest hij met een verschil van slechts dertien duizendsten van een seconde tot het uiterste gaan. Charles Leclerc kon niet tippen aan de tijd van Max Verstappen, maar sloot wel aan op de derde plek. Zodoende is er bij Ferrari genoeg perspectief op een goed resultaat.

Toch was er even onzekerheid over die startposities van Sainz en Leclerc. Er liep namelijk een onderzoek naar beide coureurs omdat zij in Q1 boven de maximale deltatijd waren gegaan. Wedstrijdleider Niels Wittich stelde een maximumtijd voor een ronde vast om chaos in de kwalificatie te voorkomen, toch gingen de Ferrari-coureurs er als enigen ruim overheen. Na de kwalificatie klonk er een enorme opluchting op de tribunes toen bekend werd dat er geen straffen voor zouden komen. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur legt uit waarom zij aan een pijnlijke straf ontsnapten. "Volgens het reglement mag je over die limiet gaan als je afremt om iemand erlangs te laten. Dat is ook wat er is gebeurd."

Vasseur stelde na de kwalificatie dat hij en zijn team nu eerst van dit moment moeten genieten en het moeten verwerken voordat de focus naar zondag gaat. "Het is een goede stap. Het is de eerste stap, maar het is niet de belangrijkste. Dat is morgen, dan hebben we de race. Maar het is een goede stap voorwaarts", blikt de Fransman terug op de kwalificatie voor zijn squadra. Het was niet alleen maar rozengeur en maneschijn bij Ferrari, aangezien Leclerc na afloop wel kritisch klonk over het gebrek aan een slipstream. Hij was van mening dat hij met een slipstream het team aan een 1-2 had kunnen helpen, maar die mening deelt Vasseur niet. "Ik ben er nog steeds van overtuigd dat zonder de slipstream [rijden] beter is. Je ziet absoluut het voordeel van de slipstream op de rechte stukken, maar je hebt het nadeel [in de bochten]. Max reed ook zonder slipstream. Het was de juiste beslissing", klinkt de Ferrari-teambaas zeker van zijn zaak.

Een van de nadelen van de SF-23 ten opzichte van de RB19, is dat de snelheid op zaterdag zich vaak niet vertaalt in snelheid op zondag. Met startposities één en drie zijn er mogelijkheden voor Sainz en Leclerc, al weten zij ook dat zij een flinke kluif zullen hebben aan Verstappen. Vasseur vindt het lastig om te voorspellen hoe het zal lopen op zondag en wijst ook naar George Russell, die op P4 eindigde in Q3. "Hij staat er niet ver van af", meent Vasseur. Een gebrek aan een echte long run op vrijdag betekent dat Vasseur geen duidelijk beeld heeft van de verhoudingen. "We reden vier of vijf ronden achter elkaar, dat is geen lange stint. Dat is niet representatief voor de race, maar het ging best goed."