Ferrari keerde met slechts een handvol punten terug uit Monaco. Charles Leclerc eindigde na een gridstraf vanwege het hinderen van Lando Norris als zesde. De Monegask noemde na afloop de SF-23 “zeer lastig te besturen in verkeer”. Teamgenoot Carlos Sainz kwam in aanraking met Esteban Ocon en werd als achtste afgevlagd.

De Scuderia introduceerde tijdens de vorige race in Miami een nieuwe vloer die de wegligging van de bolide verbetert. In de kwalificatie in Monte Carlo kwam Leclerc uiteindelijk 0,106 seconden tekort voor de pole-position. Desondanks blijven de rijders kritisch. Dat kan teambaas Frederic Vasseur niet waarderen, zo liet hij weten in gesprek met geselecteerde media waaronder Motorsport.com: “Je moet altijd rustig blijven. Als de auto lastig te besturen was geweest, kan ik me niet voorstellen dat we in Monaco maar een tiende achter Verstappen zouden staan.” Volgens de Fransman moeten zijn rijders eerst rustig evalueren voordat ze kritiek uiten: “Soms springen jullie [de media, red.] vijf minuten na de kwalificatie bovenop de coureurs. Ik begrijp hun frustratie volledig, maar de uitlatingen die ze een half uur later doen zijn al heel anders.”

In het constructeurskampioenschap heeft Ferrari 90 punten verzameld en staat daarmee op de vierde plaats, al 159 punten achter leider Red Bull Racing. Vasseur weet welke weg het team moet inslaan om de achterstand te verkleinen: “Als we ergens problemen mee hebben, is het consistentie over een hele ronde, over een race of van bocht tot bocht. Dat moeten we verbeteren, vooral met het oog op de race. Daar wordt aan gewerkt. Ik denk dat we een aardige stap gezet hebben. Miami was echter ietwat inconsistent. De eerste stint van Carlos in Monaco was heel goed. We moeten dit onder de knie krijgen. Het is niet zo dat we nu geen snelheid hebben.”

Geen ingrijpende update voor SF-23

Waar concurrent Mercedes in Monaco met een ingrijpend veranderde W14 op de proppen kwam, is Ferrari niet van plan om halfweg het seizoen het concept te wijzigen, benadrukt Vasseur: “Het draait niet alleen om potentieel, pakket en upgrades. We moeten de auto ook in een beter window brengen. Het eerste doel is niet om meer downforce toe te voegen, maar om de auto consistenter te laten presteren. We hebben nog veel ruimte voor verbetering met de huidige auto. Zolang ik ervan overtuigd ben dat we deze auto kunnen verbeteren, zou het een fout zijn om gedurende het seizoen alles compleet te veranderen.”

