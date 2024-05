Vasseur: Hamilton zal door ervaring impact hebben op Ferrari F1

Volgend jaar zal Ferrari kunnen rekenen op de diensten van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, maar tot die tijd wil teambaas Frédéric Vasseur niet te veel op de zaken vooruitlopen. Ten eerste omdat er dit seizoen nog genoeg races te gaan zijn en daar dus alle focus naar moet gaan, ten tweede omdat hij weet dat Carlos Sainz naar de uitgang is gewezen om deze move mogelijk te maken. Gezien de prestaties van de Spanjaard van de afgelopen tijd, is het nog maar de vraag of het de juiste beslissing is geweest. Toch benadrukt Vasseur dat het om meer gaat dan pure snelheid.

"De input van Lewis of een andere coureur draait niet alleen maar om de rondetijden in de kwalificaties, dat staat vast", legt Vasseur in een exclusief interview met Motorsport.com uit. "Het gaat om de finaliteit van het werk. Dat is wat we allemaal op een zaterdag of zondag kunnen zien, maar uiteindelijk gaat het werk van de coureur veel verder dan dat. Dat begint soms zes of acht maanden vóór de start van het seizoen."

De Ferrari-teambaas stelt dat een coureur dan het verschil kan maken bij het project door zijn 'eigen ervaring en kijk op wat we kunnen doen, of hoe we het zouden kunnen doen'. Hij stelt bovendien dat Ferrari nog altijd een 'jong team' is. "Dat gaat dan niet alleen om de leeftijd, maar ook de hoeveelheid ervaring die we samen hebben, de zeges die we samen hebben gepakt. Dus dat betekent dat we nog best jong zijn", meent Vasseur. "Om dan iemand erbij te hebben met zo'n enorme achtergrond en ervaring - dat zal zeker een impact hebben."

Vasseur geeft aan dat hij daar al over heeft kunnen discussiëren met Hamilton. "Voor mij hoort dit bij het bouwproces van het team: als je een langetermijnvisie wil hebben en voor de volgende cyclus... Ik heb het dan niet over 2024 of 2025, maar de cyclus. Daar moeten we duidelijk stappen in zetten. Daar hebben wel al wat vooruitgang in geboekt ten opzichte van twaalf maanden geleden, denk ik, dat we de coureurs veel eerder bij het project en de opbouw naar de karakteristieken van de auto betrekken. Ik denk dat we de juiste kant opgaan. Maar Lewis zal zeker van toegevoegde waarde zijn", besluit Vasseur.