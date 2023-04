De kans is groot dat de sprintrace in Baku een eigen kwalificatie krijgt, wat inhoudt dat alle Formule 1-coureurs twee keer kwalificeren in een weekend. Mocht dat gebeuren, dan wordt de snelheid over een enkele ronde nóg belangrijker. Ferrari moest in de kwalificaties van Bahrein en Jeddah alleen Red Bull Racing voor zich dulden, maar in Australië waren ook Mercedes en Aston Martin sneller. Ferrari-chef Frederic Vasseur stelt dat het team haar eigen performance moet optimaliseren en zich niet moet laten afleiden door de concurrentie.

"Het is verkeerd om ons op Red Bull of op Mercedes en Aston Martin te richten", zegt de Fransman. "We moeten het beste uit onszelf halen en ons op onszelf concentreren. Tussen de tweede en derde race hebben we naar mijn mening een goede stap gezet. In Melbourne haalden we als team niet het beste uit de updates. Als we met meer van dit soort updates komen, dan moeten we ons daarop richten. Baku gaat wat dat betreft cruciaal zijn. Daar hebben we [als het goed is] twee kwalificaties en twee races. We moeten beter werk leveren om al het potentieel uit de auto te halen. Daarnaast is de lay-out van de baan in Baku compleet anders. Voor ons is het zaak dat wij ons best doen en ons op onszelf focussen in plaats van op anderen."

Vasseur geeft eerlijk toe dat het Baku International Circuit uitdagend is en daardoor lastig onder de knie te krijgen is. Hij hoopt echter dat de recente wijzigingen op de SF-23 zich gaan uitbetalen. "Ik ga nooit verklappen wat we veranderd hebben en welke impact dat op het gedrag van de auto heeft", gaat hij verder. "Het staat echter vast dat we op zoek zijn naar consistentie en ik denk dat we dat bereikt hebben. Ik wil in Baku bevestigd zien dat we nu in een andere situatie zitten. Baku is een extreme baan. Het waait vaak hard en door de gebouwen verandert de windrichting per bocht. Dit wordt een goede 'training' voor iedereen. Ik denk wel dat we in Melbourne de juiste richting zijn ingegaan. We moeten dat in de volgende race bevestigd zien te krijgen."