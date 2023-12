Ferrari liep dit seizoen de tweede plaats in het constructeurskampioenschap op drie punten mis. Het was een seizoen vol pieken en dalen voor Charles Leclerc en Carlos Sainz, die regelmatig klaagden over de onvoorspelbaarheid van de SF-23. Sainz gaf na de Grand Prix van Abu Dhabi toe dat Mercedes dit jaar constanter presteerde, iets waar Ferrari het juist vaak verloor. Het seizoen begon rampzalig voor Leclerc, die in de tweede race van het seizoen al een gridstraf kreeg na zijn uitvalbeurt in Bahrein. De Monegask haalde ook in Oostenrijk en Zandvoort de finish niet en zag in Austin zijn zesde plaats omgezet worden in een diskwalificatie. Tot overmaat van ramp haalde hij de start van de Braziliaanse Grand Prix niet eens door een probleem op weg naar de startgrid. Ook Sainz verloor de nodige punten door problemen met de betrouwbaarheid en incidenten op de baan.

Voor teambaas Frédéric Vasseur reden genoeg om een lijst bij te houden van alle momenten dat zijn team in 2023 door onnodige fouten punten liet liggen ten opzichte van de concurrentie. "We begonnen verkeerd in Bahrein, waar we uitvielen vanaf de derde plaats en een straf kregen voor de tweede race. Dat betekende voor Charles een straf van bijna 25 punten", meent Vasseur. "Naast de punten die we aan anderen gaven met de twee Mercedessen achter ons. Maar dit is niet het enige. Je kunt de lijst opmaken. Geloof me, ik heb de lijst een paar keer gemaakt en heb het klassement in mijn hoofd zonder de problemen. Over het algemeen denk ik dat je ups en downs hebt gedurende het seizoen. Ja, we gaven absoluut meer punten weg dan onze concurrenten. Dat betekent dat er iets is om aan te werken voor volgend jaar, dat we opportunistischer en efficiënter moeten zijn."

Door alle problemen en het op drie punten mislopen van de tweede plaats bij de constructeurs rijzen er genoeg 'wat als' vragen, maar daar gelooft Vasseur niet in. "Ik zal dit [het puntenverlies] in mijn achterhoofd houden, want ik haat het om te racen op basis van een 'als', omdat iedereen kan rijden met een 'als' en het beter kunnen doen", zegt de teambaas, die nu zijn eerste seizoen aan het roer achter de rug heeft. "Het is in de fabriek strikt verboden om te werken met 'als', maar het is belangrijk. Dat is niet om een excuus te vinden, want het is gewoon onze fout. Op dat gebied moeten we zien te verbeteren. Daar ligt duidelijk een enorme potentie wat betreft punten."