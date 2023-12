Vasseur ziet grote verbetering bij Ferrari: "Agressievere aanpak"

Na enkele tegenvallende seizoenen nam Mattia Binotto afscheid van Ferrari, waarna Frédéric Vasseur de overstap maakte van Alfa Romeo naar Ferrari. De Fransman moest het Italiaanse team weer op de rit zien te krijgen, al bleek dat in zijn eerste seizoen nog een grote uitdaging. Charles Leclerc en Carlos Sainz bezorgden het team de derde plaats bij de constructeurs, nipt achter Mercedes. De SF-23 beschikte over de snelheid om in de kwalificatie mee te doen om de pole-positions, maar in de race was het tempo vaak niet goed genoeg. Hoewel er dit jaar geen grote stappen zijn gezet wat betreft performance, ziet teambaas Vasseur wel een grote verandering in de aanpak binnen het team. Waar de Scuderia voorheen waakte voor risico's, merkte de Fransman op dat er dit jaar een 'agressievere' aanpak is gehanteerd.

"Als je in deze groep komt, moet je begrijpen hoe de groep werkt voordat je actie onderneemt of een beslissing neemt", zegt Vasseur. "Het belangrijkste onderwerp voor ons en de grootste verbetering die we dit seizoen hebben doorgevoerd, was de aanpak en de mentaliteit. Ik denk dat we meer risico hebben genomen, dat we agressiever zijn geweest. Dat heeft een rol gespeeld. We moeten ambitieus zijn, niet bang voor incidenten of dat soort zaken. En ik denk dat we op dat gebied een stap hebben gezet."

Die verandering in mentaliteit had volgens Vasseur een grote impact. Hij wijst naar de kleine onderlinge verschillen tussen de teams, waardoor elke tiende van een seconde een groot verschil kan maken. Door minder risico-aversie wordt het voor het team makkelijker om die tijd op de baan te vinden. "Toen we aan het begin zeiden dat we ons in een lastige situatie bevonden, zaten we er waarschijnlijk twee of drie tienden van een seconde af", legt Vasseur uit. "We hebben een stap van één of twee tienden gezet. Nu het veld zo dicht bij elkaar zit kun je met die een of twee tienden het verloop van het weekend compleet veranderen. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat we vooral op het operationele vlak in het laatste deel van het seizoen een stap hebben gezet, veel meer dan op het gebied van ontwikkeling van de auto. In het laatste deel van het seizoen waren we veel agressiever. Het draait allemaal om tienden van een seconde. Als je hier en daar twee honderdsten van een seconde vindt, wordt dat uiteindelijk een tiende."