Frederic Vasseur heeft bakken met ervaring in de autosport, maar leidinggevende bij een topteam in de Formule 1 was de Fransman nooit eerder. Vasseur heeft Sauber eind 2022 verlaten en zwaait vanaf dit jaar de scepter bij Ferrari. De Scuderia strijdt vooraan mee en is alleen met de wereldtitel tevreden. Niet alleen op het asfalt wordt de strijd heviger, Vasseur zal ook onderdeel worden van de politieke spelletjes die geregeld in F1 gespeeld worden, iets waar Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing al jaren mee te maken hebben. Toch denkt Vasseur te kunnen profiteren van de goede relaties die hij in de loop der jaren heeft opgebouwd met diverse mensen.

Doordat de kersverse Ferrari-teambaas al jaren meeloopt in de paddock, heeft hij een hoop contacten en vriendschappen opgebouwd. Een van zijn vrienden is Mercedes-chef Toto Wolff. De start van hun vriendschap gaat terug naar 2003, toen Wolff manager was van twee coureurs die Vasseur als baas hadden. In de Formule 1 was het tweetal natuurlijk al concurrent van elkaar, maar het niveauverschil tussen Mercedes en Alfa Romeo was zo groot dat ze elkaar op de baan amper tegenkwamen. De kans is zeer groot dat dit vanaf komend F1-seizoen verandert. Op de vraag of Vasseur met Wolff heeft gesproken over zijn nieuwe functie, grapt de Fransman tegen onder meer Motorsport.com: "We praten niet meer met elkaar. Nee, zonder gekheid... ik heb deze vraag al meerdere keren gesteld gekregen. Ik denk dat [de vriendschap] een voordeel is, maar dat het ook iets is waar we slim mee om moeten gaan."

Gezien het verleden van de F1-teams zullen beide heren zowel op als naast de baan ongetwijfeld een keer tegenover elkaar komen te staan. "We gaan strijden op het asfalt, bij de stewards, bij de FIA en als het gaat om het Concorde Agreement. Zo is het leven", vervolgt Vasseur realistisch. "Maar toch zie ik wel dat het een voordeel is als je een gezonde relatie hebt met andere teams. Met name als er een gemeenschappelijk belang is of er afspraken gemaakt moeten worden. Zoals bekend heb ik met een aantal collega's een prima verstandhouding. Dat is altijd goed. Het is alleen zaak dat we dit allemaal slim aanpakken, maar je kunt er zeker van zijn dat ik op en naast de baan als een gek ga vechten met Toto", besluit de Fransman al lachend.