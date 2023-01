Frederic Vasseur zwaait zoals inmiddels bekend vanaf dit Formule 1-seizoen de scepter bij Ferrari. Hij wordt de tweede Fransman na Jean Todt die de Scuderia op sleeptouw neemt. Todt, die aan het einde van 2021 zijn rol als FIA-president neerlegde, voegde zich in 1993 bij Ferrari en bleef tot halverwege 2009 verbonden aan de Italiaanse renstal. Met Ferrari boekte Todt bijzonder veel succes. Het gouden trio - Todt, Michael Schumacher en Ross Brawn - bezorgde Ferrari kampioenschappen bij zowel de constructeurs als rijders. Het was van 1999 (alleen constructeurstitel) tot en met 2004 het te kloppen team. Todt kwam in 1993 voor de moeilijke opdracht te staan om Ferrari na een moeizame periode weer uit het slop te trekken. Vasseur staat voor een iets andere taak, maar feit blijft dat Ferrari leiden een lastige taak is en dus spreekt de nieuwbakken chef binnenkort af met Todt.

"We delen dezelfde nationaliteit en dezelfde lengte", lacht Vasseur op de vraag of er vergelijkingen zijn tussen Todt en hem. "Je kunt het niet vergelijken met twintig jaar geleden. F1 verandert constant qua structuur, grootte van de teams en met de regelgeving, nu bijvoorbeeld met het budgetplafond. Ik heb uiteraard gesproken met Jean. Hij is nog steeds betrokken in dit wereldje. We hebben elkaar een aantal weken geleden via WhatsApp gesproken. Ik zie hem snel. Al het advies is natuurlijk welkom. Het is uiteraard wel lastig om de situatie in 1994 en 1995 te vergelijken met die van 2022."

Vasseur vervangt Mattia Binotto, die door alle gebeurtenissen afgelopen F1-seizoen het veld moest ruimen - al diende de Italiaan zelf na een dienstverband van 28 jaar zijn ontslag in. De Fransman heeft geen idee wat de toekomstplannen van Binotto zijn. "Ik heb geen weet van de huidige situatie van Mattia. Het is ook niet aan mij om daar wat over te zeggen", vervolgt Vasseur. Over een eventuele nieuwe toekomst van Todt bij Ferrari wordt al jaren gesproken. Geruchten gaan al enkele jaren dat de oud-FIA-voorzitter als Ferrari-adviseur aan de slag zou gaan, maar tot op heden is dat altijd ontkend. Vasseur bevestigt nogmaals dat dit niet gaat gebeuren. "Ik ken Jean al meer dan twintig jaar. Hij was in mijn professionele loopbaan altijd bij me in de buurt. Het is logisch dat ik met hem in gesprek ga, maar dat gaat niet over een rol als adviseur. Ik heb met Jean een goede verstandhouding. Meer niet."