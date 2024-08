Vasseur gelooft niet in favorietenrol voor Ferrari in Monza

McLaren heeft in Zandvoort duidelijk zijn visitekaartje achtergelaten met de dominante zege van Lando Norris, die thuisheld Max Verstappen op 22 seconden achter zich wist te houden. Het krappe circuit leverde enkele verrassingen op, waaronder een podiumplaats voor Charles Leclerc namens Ferrari. Op zaterdag maakte de Monegask zich nog zorgen om het gat naar de concurrentie, maar in de race ging het een stuk beter. Teambaas Frédéric Vasseur rekent zich nog niet helemaal rijk en wil zich niet alleen maar bezighouden met de vraag of zijn team McLaren voor het einde van het seizoen kan bijhalen.

"Zo denk ik niet", stelt Vasseur tegenover onder meer Motorsport.com. "Ik probeer gewoon mijn best te doen, de ontwikkeling vooruit te duwen en ons op de best mogelijke manier voor te bereiden op Monza. Dan zullen we wel zien wat we kunnen bereiken." Vasseur put voor de thuisrace van Ferrari hoop uit de resultaten van vorig jaar. "In de kwalificatie [op Zandvoort] waren we nergens te bekennen en een week later hadden we de pole-position. Dat betekent niet dat we volgende week de pole zullen pakken, maar het is wel al sinds het begin van het seizoen zo. Na drie races was iedereen ervan overtuigd dat Max halverwege het seizoen al kampioen zou zijn. Toen wonnen wij wat races, toen McLaren en Mercedes. Nu weer McLaren, en ik hoop dat Ferrari er weer snel bij staat."

"We moeten gewoon dezelfde aanpak hanteren", vervolgt Vasseur. "We moeten niet proberen conclusies te trekken over waar we over zes races zullen staan. Het is een enorm gevecht, iedereen pusht ontzettend hard en iedereen neemt zo snel mogelijk upgrades mee." Dat Ferrari in de race op Zandvoort goed kon meekomen, ligt volgens Vasseur vooral aan bandenmanagement. Hij twijfelt daarbij wel of Verstappen voluit reed toen hij achter Norris lag. "We konden hun rondetijden matchen", stelt de Fransman vast. "Ik wil niet te veel in detail treden over de technische aspecten, maar het is meer een geval van bandenmanagement in dit soort situaties. Vanaf de eerste ronde waren we in goede vorm." Na een aantal ronden was voor de teambaas duidelijk dat Leclerc niet al te veel hoefde te pushen om de in de kopgroep te blijven - een goed teken. "In het begin maakte ik me een beetje zorgen om Charles, die achter Oscar Piastri reed. Ik dacht: 'Oké, dat gaat de banden slopen.' Maar dat was totaal niet het geval."

Geen favorietenrol

Na de Grand Prix van Nederland ziet het er dus goed uit voor McLaren, dat de jacht heeft geopend op Red Bull Racing. Toch wees Fernando Alonso niet McLaren, maar Ferrari als favoriet aan voor de komende races in Monza, Baku en Singapore. Vasseur gelooft niet zo in die favorietenrol. "Ik heb er geen behoefte aan dat iemand me vertelt dat we de favoriet zijn of niet", maakt hij duidelijk. "Ik zal exact dezelfde aanpak hanteren. Ik hoop dat we de komende twee of drie evenementen beter in vorm zijn. Vorig jaar waren we veel beter in vorm op deze circuits. Ik denk dat het opnieuw een kwestie van details is, maar het feit dat we er beter voor staan in de korte bochten zal ons helpen."

"En als je dan een stap van één of twee tienden kunt maken, dan is dat al een gamechanger. Maar we weten ook dat de rest aan het verbeteren is. We weten ook dat we nog steeds een groot gat naar Lando hadden, dat we er vrij ver vandaan stonden. Dat betekent dat we nog veel werk te doen hebben. En ik zal nooit naar Monza, Baku of waar dan ook gaan met het gevoel dat het een makkie wordt."