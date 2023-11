Carlos Sainz reed in de openingsfase van de eerste training voor de Grand Prix van Las Vegas over een putdeksel. Het onderdeel kwam los en bracht grote schade aan de Ferrari van de Spanjaard toe. Het team moest noodgedwongen enkele elementen van de power unit vervangen. Dat kwam hem op een gridstraf te staan, tot grote frustratie van teambaas Frederic Vasseur: “Ik ben naar de wedstrijdleiding gegaan en heb met hen gesproken. Het is een gek gevoel voor ons, want ik denk niet dat wij iets verkeerd hebben gedaan. We betalen hier een megaprijs voor. En bovendien, als je een gridstraf van tien plaatsen krijgt terwijl je strijdt om een plek in het kampioenschap is dat een grote tegenslag. We moeten proberen daar niet aan te denken en te kijken hoe we terug kunnen komen in de race. De snelheid is goed. We moeten ons focussen op de kwalificatie en vervolgens een goede race neerzetten. We hebben geen tijd om hierover te discussiëren.”

Op de vraag of andere teams Ferrari meer hadden kunnen steunen om dispensatie af te dwingen zodat Sainz geen straf zou krijgen, zegt de teambaas: “Ik denk niet dat het een beslissing is van de teams, om te zeggen dat we dit of dat mogen doen.”

Goede grap

Voor Vasseur was daarmee de frustratie nog niet over. Hij vernam dat Alpine wel om de regels heen kon werken toen het chassis van Esteban Ocon door hetzelfde incident vervangen moest worden: “Dat was ook een goede grap. Je mag gedurende een dag het chassis niet vervangen. Maar ze vertelden ons dat het na middernacht was, dus dat het niet meer dezelfde dag was!”

Uiteindelijk eindigde de dag toch nog met een kleine lach voor de Scuderia: Charles Leclerc en Sainz sloten de tweede vrije training af op de eerste twee posities.