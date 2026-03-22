Voor de start van het seizoen waren er zorgen over de veiligheid bij de racestarts. Doordat de hybridemotoren vanaf dit jaar niet meer over een MGU-H beschikken, moet de turbodruk worden opgebouwd met behulp van uitlaatgassen van de interne verbrandingsmotor.

Dat proces kost meer tijd, waardoor de normale startprocedure van slechts vijf seconden veel veiligheidsrisico's zou opleveren. Met name de auto's die achteraan staan en dus niet direct turbodruk kunnen opbouwen, zouden in de problemen kunnen komen.

De FIA greep in na deze zorgen en besloot de 'pre-start' te introduceren. Wanneer de laatste coureur op de grid zijn startplek heeft ingenomen, knippert een ledpaneel blauw om de 'pre-start' aan te geven. Dit is simpelweg een proces waarbij vijf seconden wordt gewacht voordat de normale startprocedure in gang wordt gezet. Op die manier hebben alle auto's minimaal tien seconden om turbodruk op te bouwen en worden de problemen bij de start beperkt.

Toch zijn er in Australië en China al enkele gevallen geweest van slechte starts, waardoor er grote snelheidsverschillen ontstonden. In Melbourne wist Franco Colapinto maar nipt de Racing Bulls van Liam Lawson te ontwijken nadat die was stilgevallen.

Ferrari geen voorstander

Zodoende zijn er verdere aanpassingen voorgesteld, maar de FIA heeft een 'supermeerderheid' van de teams nodig om deze ook te implementeren. Ferrari zal echter niet tot de voorstanders behoren. Het team zou vanwege het ontbreken van de MGU-H namelijk een kleinere turbo hebben ontwikkeld, waardoor deze minder tijd nodig heeft om op optimale turbodruk te komen – met sterke starts tot gevolg.

"Ik denk dat we de regels rond de start al aanzienlijk hebben aangepast met dat hele verhaal van die vijf seconden", zegt Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur, die niet zit te wachten op verdere aanpassingen. "Een jaar geleden ben ik al naar de FIA gegaan, heb ik mijn hand opgestoken over de startprocedure en gezegd: 'Jongens, dit gaat lastig worden.'"

"Het antwoord was duidelijk: we moeten de auto aanpassen aan de regels, niet de regels aanpassen aan de auto", voegt Vasseur toe. "Wij hebben de auto ontworpen volgens de regels. De wijziging met die vijf seconden en de hele gang van zaken rond de lichten heeft ons totaal niet geholpen. Maar op een gegeven moment is het ook genoeg geweest."

Gevraagd of deze kwestie voor hem daarmee ook is afgedaan, antwoordt hij: "Voor mij wel."