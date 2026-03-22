Aanbevolen voor jou

Villeneuve herinnert: "Een band met Schumacher is er er eigenlijk nooit geweest"

Formule 1
GP van China
Villeneuve herinnert: "Een band met Schumacher is er er eigenlijk nooit geweest"

Zinkgat verbaast MotoGP in Brazilië: "Wonder dat we sprintrace konden rijden"

MotoGP
GP van Brazilië
Zinkgat verbaast MotoGP in Brazilië: "Wonder dat we sprintrace konden rijden"

Vasseur wil geen aanpassingen F1-startprocedure: "Genoeg is genoeg"

Formule 1
GP van China
Vasseur wil geen aanpassingen F1-startprocedure: "Genoeg is genoeg"

Marc Márquez twijfelde over inhaalactie in MotoGP-sprint na eerdere straf

MotoGP
GP van Brazilië
Marc Márquez twijfelde over inhaalactie in MotoGP-sprint na eerdere straf

WK-stand MotoGP 2026: Acosta behoudt leiding in sprintrace Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
WK-stand MotoGP 2026: Acosta behoudt leiding in sprintrace Brazilië

Uitslag: Sprintrace MotoGP Grand Prix van Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
Uitslag: Sprintrace MotoGP Grand Prix van Brazilië

Marc Márquez profiteert van foutje Di Giannantonio en wint MotoGP-sprint

MotoGP
GP van Brazilië
Marc Márquez profiteert van foutje Di Giannantonio en wint MotoGP-sprint

MotoGP tijden: Het late tijdschema voor de terugkerende GP van Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
MotoGP tijden: Het late tijdschema voor de terugkerende GP van Brazilië
Formule 1 GP van China

Vasseur wil geen aanpassingen F1-startprocedure: "Genoeg is genoeg"

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur benadrukt dat zijn team er niet op zit te wachten dat de regels rondom F1-starts verder aangepast worden.

Laurens Stade Oleg Karpov
Gepubliceerd:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Voor de start van het seizoen waren er zorgen over de veiligheid bij de racestarts. Doordat de hybridemotoren vanaf dit jaar niet meer over een MGU-H beschikken, moet de turbodruk worden opgebouwd met behulp van uitlaatgassen van de interne verbrandingsmotor.

Dat proces kost meer tijd, waardoor de normale startprocedure van slechts vijf seconden veel veiligheidsrisico's zou opleveren. Met name de auto's die achteraan staan en dus niet direct turbodruk kunnen opbouwen, zouden in de problemen kunnen komen.

De FIA greep in na deze zorgen en besloot de 'pre-start' te introduceren. Wanneer de laatste coureur op de grid zijn startplek heeft ingenomen, knippert een ledpaneel blauw om de 'pre-start' aan te geven. Dit is simpelweg een proces waarbij vijf seconden wordt gewacht voordat de normale startprocedure in gang wordt gezet. Op die manier hebben alle auto's minimaal tien seconden om turbodruk op te bouwen en worden de problemen bij de start beperkt.

Toch zijn er in Australië en China al enkele gevallen geweest van slechte starts, waardoor er grote snelheidsverschillen ontstonden. In Melbourne wist Franco Colapinto maar nipt de Racing Bulls van Liam Lawson te ontwijken nadat die was stilgevallen.

Ferrari geen voorstander

Zodoende zijn er verdere aanpassingen voorgesteld, maar de FIA heeft een 'supermeerderheid' van de teams nodig om deze ook te implementeren. Ferrari zal echter niet tot de voorstanders behoren. Het team zou vanwege het ontbreken van de MGU-H namelijk een kleinere turbo hebben ontwikkeld, waardoor deze minder tijd nodig heeft om op optimale turbodruk te komen – met sterke starts tot gevolg.

Ferrari zit niet te wachten op verdere aanpassingen aan de startprocedure.

Ferrari zit niet te wachten op verdere aanpassingen aan de startprocedure.

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Ik denk dat we de regels rond de start al aanzienlijk hebben aangepast met dat hele verhaal van die vijf seconden", zegt Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur, die niet zit te wachten op verdere aanpassingen. "Een jaar geleden ben ik al naar de FIA gegaan, heb ik mijn hand opgestoken over de startprocedure en gezegd: 'Jongens, dit gaat lastig worden.'"

"Het antwoord was duidelijk: we moeten de auto aanpassen aan de regels, niet de regels aanpassen aan de auto", voegt Vasseur toe. "Wij hebben de auto ontworpen volgens de regels. De wijziging met die vijf seconden en de hele gang van zaken rond de lichten heeft ons totaal niet geholpen. Maar op een gegeven moment is het ook genoeg geweest."

Gevraagd of deze kwestie voor hem daarmee ook is afgedaan, antwoordt hij: "Voor mij wel."

Villeneuve herinnert: "Een band met Schumacher is er er eigenlijk nooit geweest"

Formule 1
GP van China
Villeneuve herinnert: "Een band met Schumacher is er er eigenlijk nooit geweest"

Zinkgat verbaast MotoGP in Brazilië: "Wonder dat we sprintrace konden rijden"

MotoGP
GP van Brazilië
Zinkgat verbaast MotoGP in Brazilië: "Wonder dat we sprintrace konden rijden"

Vasseur wil geen aanpassingen F1-startprocedure: "Genoeg is genoeg"

Formule 1
GP van China
Vasseur wil geen aanpassingen F1-startprocedure: "Genoeg is genoeg"

Marc Márquez twijfelde over inhaalactie in MotoGP-sprint na eerdere straf

MotoGP
GP van Brazilië
Marc Márquez twijfelde over inhaalactie in MotoGP-sprint na eerdere straf
Vorig artikel Verstappen binnenkort opnieuw op de Nordschleife? "We kijken ernaar"
Volgend artikel Villeneuve herinnert: "Een band met Schumacher is er er eigenlijk nooit geweest"

Waarom Alpine ondanks dubbele Chinese puntenfinish niet tevreden is

Formule 1
Formule 1
GP van China
Waarom Alpine ondanks dubbele Chinese puntenfinish niet tevreden is

Coulthard: Podium toont aan dat Hamilton nog niet klaar is met F1

Formule 1
Formule 1
GP van China
Coulthard: Podium toont aan dat Hamilton nog niet klaar is met F1

Interview: Thierry Vermeulen deelt raceplannen voor 2026: "Het is een mooi programma"

Uitgelicht
DTM
Uitgelicht
DTM
Interview: Thierry Vermeulen deelt raceplannen voor 2026: "Het is een mooi programma"
Meer van
Frederic Vasseur

Vasseur over opleving Hamilton: "Makkelijker in tweede jaar"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Vasseur over opleving Hamilton: "Makkelijker in tweede jaar"

Ferrari rekent op grote updates F1-teams in Miami na schrappen van twee races

Formule 1
Formule 1
GP van China
Ferrari rekent op grote updates F1-teams in Miami na schrappen van twee races

Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026
Steiner reageert op Verstappen: "Het ligt niet aan de regels"

Formule 1
Formule 1
Steiner reageert op Verstappen: "Het ligt niet aan de regels"

Norris spreekt Hamilton tegen over vermoedens 'partymodus' Mercedes-motor

Formule 1
Formule 1
GP van China
Norris spreekt Hamilton tegen over vermoedens 'partymodus' Mercedes-motor

Waarom Ferrari de 'halo-vleugel' niet gebruikte in F1 GP van China

Formule 1
Formule 1
GP van China
Waarom Ferrari de 'halo-vleugel' niet gebruikte in F1 GP van China

Column: Waarom de F1-kampioen van 2026 nog steeds een echte kampioen is

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Erwin Jaeggi
Column: Waarom de F1-kampioen van 2026 nog steeds een echte kampioen is

On this day: Tony Blair opnieuw onder vuur om banden met Ecclestone

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Jules de Graaf
On this day: Tony Blair opnieuw onder vuur om banden met Ecclestone

Column: Is verandering de motor van de Formule 1, of vergeten we de essentie?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Jules de Graaf
Column: Is verandering de motor van de Formule 1, of vergeten we de essentie?

Wat zit er achter de 'horrorshow' voor Max Verstappen en Red Bull in China?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Ronald Vording
Wat zit er achter de 'horrorshow' voor Max Verstappen en Red Bull in China?
Bekijk meer