Vasseur geeft toe: "Ferrari maakte te veel fouten in F1 Hongarije"

Het was opnieuw geen geweldig weekend voor Ferrari. Charles Leclerc kwam op zaterdag niet verder dan de zesde plaats terwijl teamgenoot Carlos Sainz een nog mindere zaterdag kende en slechts elfde werd. In de Grand Prix leek Leclerc voor een goed resultaat te kunnen gaan, maar een te langzame pitstop vanwege een haperende wheelgun zorgde ervoor dat hij zo'n zeven seconden verloor ten opzichte van de concurrentie. Bovendien kreeg de Monegask een tijdstraf van vijf seconden vanwege het te hard door de pitstraat rijden. Leclerc verloor daardoor zijn zesde plaats aan George Russell. Sainz wist uiteindelijk slechts drie posities goed te maken om als achtste over de finish te komen.

Dit matige resultaat kwam na het teleurstellend verlopen weekend op Silverstone, waar ze negende en tiende werden. "Dit zijn niet de resultaten die we verwacht hadden toen we naar Boedapest gingen, maar het was gisteren al grotendeels een lastig verhaal geworden na de kwalificatie, met de zesde en elfde plek", zegt teambaas Frederic Vasseur op een vraag van Motorsport.com. "We moesten bij de start wat risico's nemen." Een van die risico's was er voor Sainz, die de race op het hete circuit - waar baantemperaturen rond de 50 graden lagen - op de zachte band aanving. "Dat was een goede keuze, maar we wisten na de start dat we twee keer de harde band moesten pakken. Dat was best lastig."

Volgens Vasseur was de race van Leclerc 'waarschijnlijk veel beter', aangezien hij een goed tempo had. "Maar dankzij het ingaan van de pitstraat, de tijdstraf en een probleem met de wheelgun kwam hij in een lastige situatie terecht. We verloren nog eens acht seconden aan de pitstop, naast het verkeer. Het had waarschijnlijk een P5 geweest", meent de Fransman.

Fouten aanpakken

Naast deze specifieke fouten geeft Vasseur toe dat het team uit Maranello het weekend niet had geoptimaliseerd. In Hongarije moesten teams het vanwege de Alternative Tyre Allocation met slechts elf bandensets per coureur doen, waar dat er normaliter dertien zijn. "We hebben eerst tijd nodig om te begrijpen wat we goed en fout deden, aangezien het een ander format was. Het is niet zo makkelijk om het weekend perfect te analyseren", aldus de teambaas, die benadrukt dat er eerst resultaten nodig zijn voordat er op teruggeblikt kan worden.

"Maar ik denk dat het aan onze kant veel meer ligt aan het feit dat we te veel fouten hebben gemaakt van het begin tot het einde, maar het gaat niet alleen om de pitstop, de pit entry, de kwalificatie van gisteren of het managen van de banden", voegt Vasseur toe. "Aan het eind was het potentieel waarschijnlijk beter dan wat we gisteren lieten zien en dan hebben we vandaag in ieder geval met Charles 20 seconden verloren in de race."

Gevraagd hoe hij die fouten dan kan aanpakken, antwoordt Vasseur: "Ik zit al 35 jaar aan de pitmuur en elke maandag moet je een lijstje afwerken. Je hebt dan een lange lijst aan fouten. Soms zijn deze zichtbaar, soms niet. Maar de taak van de teambaas is om het lijstje met de teamleden door te nemen om het op te lossen. Ik ben heel open als ik zeg dat we fouten gaan maken. Maar ik denk dat dat ook geldt als je de vraag aan Toto [Wolff] stelt."

Vasseur staat inmiddels ruim een halfjaar aan het roer van Ferrari. Hoe vindt hij zelf dat het gaat? "Het zijn niet de resultaten die we verwacht hadden, we hadden absoluut veel beter verwacht", erkent de voormalig Sauber-teambaas. "Het gevoel is dat we in de kwalificatie erg dicht achter Max [Verstappen] staan, soms zelfs op gelijke hoogte. We moeten beter, maar we staan er niet ver vandaan. Het is meer dat Red Bull op racetempo mijlenver voor ligt op de rest. We weten ook dat het voor de kwalificatie cruciaal is om in schone lucht te rijden. Elke auto wordt heel erg beïnvloed door vuile lucht. Zodra je van P2 begint, sta je er veel beter voor."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Hongarije