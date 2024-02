De stofwolken van de Formule 1-testdagen zijn in Bahrein net opgetrokken en de eerste voorzichtige conclusies worden getrokken. Nagenoeg de hele paddock is het er over eens: Red Bull Racing heeft de voorsprong van vorig jaar meegenomen naar dit seizoen en is de topfavoriet voor het komende seizoen. Ook Ferrari-teambaas Frederic Vasseur bestempelt de Oostenrijkse renstal als het te kloppen team, maar weet nog niet hoe ver ze voor staan. "We weten dat het moeilijk wordt, want Red Bull heeft duidelijk een voorsprong. We gaan volgende week [tijdens de eerste Grand Prix] zien of die voorsprong onoverbrugbaar is", aldus de Fransman.

Mochten de resultaten de eerste paar races tegenvallen, dan waakt Vasseur ervoor dat het team bij de pakken neer gaat zitten. "We gaan niet stoppen en blijven ontwikkelen en blijven doorwerken. Vorig jaar konden we door het seizoen heen al wat inhalen en we moeten dit jaar net zo ijverig zijn", verklaart de Ferrari-topman. Of Red Bull net zo dominant wordt als vorig jaar, dat weet Vasseur echter nog niet. "Dat is lastig want we weten niet of ze met twintig of tachtig kilo aan brandstof rijden. Dat scheelt tweeënhalf seconde", legt de 55-jarige uit. "Het is dus lastig om conclusies te trekken uit de racesimulaties die worden gedaan als zij daarvoor een andere aanpak kiezen. Gisteren (donderdag) reden ze er een, maar dat was in hele andere omstandigheden dan toen wij er met Carlos [Sainz] eentje deden. We moeten nu een week afwachten en dan pas kunnen we het echt zien. In de tussentijd is het belangrijk om ons op onszelf te focussen."

Kleine verschillen

Ferrari noteerde op de laatste twee testdagen de snelste tijd, maar Vasseur is er niet van overtuigd dat zijn team zomaar de naaste belager van Red Bull is. "Ik denk dat het te vroeg is om zo'n conclusie te trekken, want het veld zit dicht bij elkaar. Als je tien kilo meer brandstof in de auto doet, dan ben je niet meer tweede, maar sta je op P7 of P8. We hebben dat ook teruggekregen van de coureurs, zij hebben ook dit gevoel", besluit Vasseur.