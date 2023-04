De Grand Prix van Australië draaide voor Ferrari uit op een race om heel snel te vergeten. Na de tegenvallende kwalificatie werd Charles Leclerc in de openingsronde al de eerste uitvaller van de race, nadat hij in aanraking was gekomen met de Aston Martin van Lance Stroll. Teamgenoot Carlos Sainz had vervolgens pech toen hij direct na de crash van Alexander Albon binnenkwam voor zijn eerste pitstop, om kort daarna toe te zien dat iedereen zijn banden kon wisselen tijdens de eerste code rood van de dag.

Vanaf een plek buiten de top-tien werkte Sainz zich uiteindelijk knap op naar de vierde positie toen de race opnieuw stilgelegd moest worden. De herstart in ronde 57 verliep vervolgens chaotisch, met de Ferrari-coureur als een van de veroorzakers door Fernando Alonso in een spin te tikken. Hoewel de wedstrijdleiding tijdens de derde code rood besloot om de volgorde van de vorige herstart aan te houden en Alonso dus zijn derde plek terugkreeg, werd Sainz op de bon geslingerd. Hij kwam uiteindelijk als vierde over de finish, maar een tijdstraf van vijf seconden zorgde ervoor dat hij buiten de punten op P12 eindigde.

Frustratie overheerst

Nog voordat de coureurs op pad werden gestuurd voor de laatste ronde, liet Sainz zijn frustratie al blijken via de teamradio. Hij vond dat de stewards op zijn minst zijn kant van het verhaal hadden moeten aanhoren. Ook bij Ferrari-teambaas Frederic Vasseur was er sprake van irritatie over het besluit van de stewards, die hun oordeel over het incident al heel snel hadden geveld. "Frustratie is het juiste woord", antwoordde Vasseur op een vraag van Motorsport.com over het lastige weekend van de Scuderia in Melbourne.

"De situatie met Carlos is heel lastig voor het team. Het was een moeilijke test, want als je naar de race kijkt, dan moest hij een extra pitstop maken tijdens de safety car in het begin. Daarna wist hij zich door het veld naar voren te werken", vervolgde Vasseur, die sinds begin dit jaar de scepter zwaait bij Ferrari. "En we kunnen nog wel wat zeggen over het incident, of het wel of geen race-incident was. In mijn ogen is dit hetzelfde verhaal als in de eerste ronde. Maar de frustratie zit hem vooral in het feit dat ze het besluit binnen vijf minuten hadden genomen."

Ook sloot Vasseur zich aan bij de uitspraken van Sainz dat de stewards wellicht beter hadden kunnen wachten met het uitdelen van een straf totdat ze zijn kant van het verhaal hadden gehoord. "Maar ook om naar de data te kijken", vulde de Fransman aan. "Je kan naar de data kijken om te achterhalen of Carlos al in een paniekmodus stond, of hij al op de rem trapte. Fernando zei dat hij de straf ietwat aan de zware kant vond. Ik denk dat daar een kern van waarheid in zit, zeker als het incident uiteindelijk geen impact heeft op de uitslag."

Begrip voor rode vlaggen

De FIA kreeg na afloop van de race ook kritiek te verduren op het feit dat de GP van Australië tot driemaal toe werd stilgelegd. Wat dat betreft had Vasseur echter weinig aan te merken op de genomen besluiten. "Ik klaag niet, want het is altijd lastig om live beslissingen te nemen. Maar kijkend naar de beslissing over Carlos, dan hadden ze de tijd om een besluit te nemen. In dit geval hadden ze de tijd gewoon moeten nemen. Het is natuurlijk een ander verhaal als je op de knop van de rode vlag moet duwen. Het draait om veiligheid, dat moet je met enige haast doen."

Video: Sainz op de bon geslingerd voor botsing met Alonso