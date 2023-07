Vasseur: Ferrari werkt hard om Red Bull bij te halen

Hoewel Ferrari zich ten doel heeft gesteld om het snelste Formule 1-team te worden, is de renstal de laatste F1-races weggezakt. In Silverstone kwamen beide auto's met een negende en tiende plek ternauwernood in de punten, op de Hungaroring ging het met een zevende en achtste plek iets beter. McLaren is het team uit Maranello voorbijgestreefd en Mercedes en Red Bull Racing zijn voorlopig op het gebied van race pace uit zicht. Vasseur ziet dat de concurrentie grote stappen maakt, maar wil zich vooral op het eigen team focussen.

"Red Bull staat vooraan, maar dat is hetzelfde als dat Mercedes jarenlang vooraan heeft gestaan", vertelde de Fransman. "Het belangrijkste is dat we ons op onszelf focussen. We moeten het beste uit onze auto halen, zo min mogelijk fouten maken, beter ons werk doen en dan zien we wat er gaat komen. Om Red Bull bij te halen denken we niet over hun auto na, maar we blijven gefocust op onszelf. We ontwikkelen ons op alle gebieden. We verbeteren de aerodynamica, de ophanging en wat we nog meer kunnen doen. We doen enorm ons best om beter werk te leveren."

Verschillende F1-teams hebben updates meegenomen en daardoor is de rangorde van teams veranderd. McLaren heeft bij de Britse GP de auto voorzien van nieuwe onderdelen, waardoor zij meedoet om podiumplekken. Volgens Vasseur is het niet vanzelfsprekend dat de updates bij Ferrari ervoor zorgen dat zij direct een soortgelijke stap kunnen zetten: "Het is belangrijk om ook de updates te begrijpen. Wij hadden in Barcelona een groot pakket mee, een week later zagen we pas een verschil. Ik denk dat Alfa in Silverstone iets nieuws had meegenomen en pas in Hongarije stonden ze er goed bij, althans in de kwalificatie. Het begrijpen van de updates is dus net zo belangrijk als het introduceren van een update."

Budgetplafond houdt Ferrari tegen

De Italiaanse renstal wil graag dichter bij Red Bull komen, maar vanwege het budgetplafond wordt het team volgens Vasseur daarin tegengehouden. "We kunnen door het plafond veel minder verbeteren dan eerst. Dat betekent dat als er echt een gat is, het moeilijker is om dat te dichten. Als we naar de laatste vijf races kijken waren het steeds andere teams die tweede eindigden. Wij waren dat, McLaren was dat een keer en ook Mercedes was dat een keer. We stonden wel allemaal achter Red Bull en zeker in de race is er nog een gat."

Net als het team van Aston Martin, ziet Vasseur dat het achterstand van Ferrari op Red Bull dit seizoen niet groter is geworden. "Vanaf het begin van het seizoen zaten we er twee, drie tienden achter. In de race is het verschil groter, dan is het zeven tienden. Ik denk dat het voor iedereen zo is, ook voor Mercedes. Het is eerder zo dat Red Bull sneller is dan de rest, dan dat de rest langzaam is. Over het hele seizoen gezien is dat het geval."