Vasseur: "Doorgaan waar Ferrari vorig jaar is geëindigd"

Teambaas Frederic Vasseur legde er bij de presentatie de nadruk op dat het team vooral een voorspelbaarder en makkelijker te hanteren auto heeft willen afleveren. De SF-24 is nadrukkelijk een doorontwikkeling van de auto van vorig seizoen. De updates aan dat model hadden hetzelfde doel, maar na de zomerstop was het even zoeken naar de beste set-up.

Aanvankelijk kon Carlos Sainz in 2023 het beste uit de voeten met het surplus aan onderstuur, maar tegen het einde van het seizoen was het vooral Charles Leclerc die profiteerde van verdere aanpassingen. De Monegask eindigde het seizoen met solide podiumplaatsen in Las Vegas en Abu Dhabi, iets waar Ferrari in 2024 op voort hoopt te borduren. "De ontwerpgroep, geleid door [technisch directeur] Enrico Cardile, wilde Charles en Carlos een auto geven die gemakkelijk te besturen is en voorspelbaar reageert", valt te lezen in het persbericht dat Ferrari na de presentatie verstuurde. "Het uitgangspunt is het positieve gevoel dat de coureurs in de auto hadden tijdens de laatste paar races van vorig seizoen."

Teambaas Frederic Vasseur voegde daar tijdens de presentatie aan toe. "We moeten dit jaar beginnen waar we eind vorig seizoen zijn gebleven. We deden toen steevast vooraan mee en wisten ons op alle gebieden constant te verbeteren." Ook achter de schermen en in de tactiek moet Ferrari effectiever zijn en “gedurfde keuzes maken” om het Red Bull moeilijker te maken, stelt de Fransman.

Bekijk: De presentatie van de SF-24

Dat Ferrari bij het ontwerp van de SF-24 niet over één nacht ijs is gegaan, werd tijdens de presentatie onderstreept door technisch directeur Enrico Cardile: "Met de SF-24 wilden we een compleet nieuw platform creëren. In feite is elk deel van de auto opnieuw ontworpen, ook al was ons uitgangspunt de ontwikkelingsrichting die we vorig jaar al hadden gekozen." Daarbij is wel goed geluisterd naar de inbreng van Leclerc en Sainz. “We hebben rekening gehouden met wat de coureurs ons vertelden en die ideeën omgezet in haalbare doelen”, legde Cardile uit. "We willen ze een auto te geven die makkelijker te besturen is en dus makkelijker is om er het maximale uit te halen en de limieten op te zoeken."

Ferrari SF-24 Foto door: Ferrari

De SF-24 valt op door de nieuwe kleurstelling. Uiteraard is de auto rood, maar die kleur wordt dit jaar flink geaccentueerd met wit en geel, kleuren die ook al te zien waren op de 499P Hypercar uit het WEC. En net als bij de concurrentie zijn grote delen van het bodywork onbehandeld en dus zwart.