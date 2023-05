Vasseur: Ferrari gaat iedere F1-race kleine upgrades meenemen

Eigenlijk wilde Ferrari vorige week tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna voor het eerst in actie komen met een behoorlijke update voor de SF-23. De afgelasting van die race heeft er echter voor gezorgd dat de Scuderia enkele van die nieuwe onderdelen in Monaco pas voor het eerst op het circuit kan testen. Teambaas Frederic Vasseur weet dat het krappe stratencircuit in het prinsdom geen ideale locatie is om een upgrade voor het eerst aan de tand te voelen, maar nieuwe onderdelen op de plank laten liggen is wat hem betreft ook geen optie.

"We horen geen upgrades te brengen in Monaco omdat het een lastige race is. We willen ons in dat weekend eigenlijk concentreren op de afstelling en het rijden", zegt Vasseur in de aanloop naar de GP van Monaco. "Maar als het plan was dat we in Imola iets zouden brengen, zou het dom zijn om het niet op de auto te zetten. Het was ook de bedoeling dat we daar een kleine update zouden introduceren, dus dat doen we vrijdag alsnog." De volgende stap in het upgradeplan volgt tijdens de Grand Prix van Spanje, een race waar de teams traditioneel een forse stap willen zetten met nieuwe onderdelen. De update in Barcelona gaat het seizoen van Ferrari echter niet maken of breken, stelt Vasseur.

"In Barcelona zetten we zeker een update op de auto, maar we zijn niet van plan om iedere vijf races met een groot pakket te komen", geeft hij een inkijkje in de ontwikkelingsplannen van Ferrari. "We gaan iedere race een kleine update introduceren. Ik wil dan ook niet zeggen dat het alles of niets is in Barcelona. Na Barcelona hebben we namelijk weer een kleine update in Montreal, daarna volgt er nog eentje in Groot-Brittannië en Oostenrijk. Op dit moment zijn we van plan om tot het einde van het seizoen iedere race met updates te komen."

Kanshebber op zege door goede kwalificatiesnelheid?

Het belangrijkste doel van het ontwikkelingsplan van Ferrari is om de race pace van de SF-23 te verbeteren. Op dat vlak kijkt de Scuderia namelijk tegen de grootste achterstand aan. In de kwalificaties komen Charles Leclerc en Carlos Sainz tot nu toe beter uit de verf. Aangezien de zaterdag in Monaco van groot belang is, heeft Vasseur goede hoop dat Ferrari voor het eerst dit jaar om de zege kan strijden. "Vanaf het begin zijn we al in de positie om voor pole-position te strijden. En als je in Monaco vanaf de eerste rij begint, heb je op zijn minst een kans op de zege. Het is zeker een goede kans voor ons, maar laten we eerst afwachten wat er vrijdag en zaterdag gebeurt. We bekijken het stap voor stap."

Doordat een goede startpositie van groot belang is in Monaco, richt Ferrari zich dit weekend niet zozeer op het verbeteren van de race pace. "In Monaco is de kwalificatiesnelheid veel belangrijker dan in Miami of Baku", aldus Vasseur. "Het betekent dat we volledig gefocust zijn op de kwalificatie, maar tegelijkertijd gaat niemand zich op de grid pas voorbereiden op de race. Dat zou zinloos zijn. We zijn echter volledig geconcentreerd op de kwalificatie. In Baku en Miami zaten we erbij qua snelheid in de kwalificatie en wellicht past het circuit in Monaco ook iets beter bij onze auto dan sommige andere circuits. We hebben goede hoop voor de kwalificatie."

