Vasseur: Ferrari kan gevecht met Mercedes niet tot 2024 uitstellen

Ferrari begon nog wat teleurstellend aan het Formule 1-seizoen 2023, maar heeft sinds de introductie van updates stappen vooruit gezet. Sinds de zomerstop is het team in het constructeurskampioenschap voorbijgegaan aan Aston Martin voor de derde plek en is de jacht geopend op Mercedes. De achterstand bedroeg 56 punten maar is geslonken tot 20 punten, mede dankzij de tot nu toe enige niet-Red Bull-zege van 2023 van Carlos Sainz in Singapore.

Net als andere teams heeft Ferrari de focus van haar windtunnelprogramma al naar 2024 verschoven, maar teambaas Frédéric Vasseur benadrukt dat het team zal blijven jagen op Mercedes, zonder daarvoor het programma voor 2024 op te offeren. "Je hoeft het gevecht niet uit te stellen", zegt Vasseur. "Het gevecht is met Mercedes en dat moeten we aangaan. Dat is altijd de beste manier om je op de toekomst voor te bereiden en voor de mentaliteit van het team, om ervoor te zorgen dat iedereen meevecht is cruciaal. We zullen dit gevecht tot het einde van het seizoen volhouden." Het is daarom 'nooit een opoffering', stelt de Fransman. "De performance komt van de performance. Het is te laat om de windtunnel in te gaan voor dit seizoen, maar wat we aan de huidige auto kunnen doen zal ons volgend jaar helpen."

In Japan had Ferrari een nieuwe vloer meegenomen, een van de laatste grote updates die vanuit de fabriek naar de overzeese races wordt meegenomen. Op Suzuka heerste na de race wat verbazing bij Ferrari over het gebrek aan bandenslijtage, een van de grootste problemen van de SF-23. Daar speelde de vloer volgens Vasseur geen rol in. "Wat je op de auto kunt brengen is een kwestie van potentieel. De bandenslijtage is een ander verhaal, we hoeven niet alles door elkaar te gooien. Maar de potentie helpt altijd. Met minder dan een tiende van een seconde zouden we op de eerste startrij hebben gestaan en dan is het een ander verhaal, je hebt dan schone lucht en dergelijke."

"Soms maken de kleine details aan het einde van de race een megagroot verschil, want als je in gevecht bent moet je de anderen kopiëren", vervolgt Vasseur. "Dan is het een ander verhaal. Maar ik denk dat het zo zal blijven tot het einde van het seizoen. We hebben op Monza de pole-position gepakt op een honderdste van een seconde, in Singapore vijf honderdsten, gisteren [in Japan] verloren we de eerste startrij op vijf honderdsten. Het zal de rest van het seizoen een geval van die honderdsten zijn."

Volgens Vasseur heeft het team uit Maranello al langere tijd goede prestaties neergezet, ook nog vóór de recente updates. "We moeten voorkomen dat we te snelle conclusies trekken. Voor de zomerstop in Spa waren we ook al goed in vorm. Hij stond in theorie op de eerste startrij, maar begon van pole en reed een goede race. En het is een kwestie van honderdsten van een seconde. Soms zet je een kleine stap en heb je het gevoel dat alles anders is. Dat is niet echt de realiteit", weet Vasseur ook. Zo kan het per circuit veranderen, ook op coureursniveau. "Soms past de afstelling beter bij Carlos of Charles. Het is sport. Uiteindelijk kun je accepteren dat de één het van weekend tot weekend beter doet dan de ander. En ik denk dat we een positieve competitie hebben, en dat helpt ons ook om beter te worden."