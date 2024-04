Het zwakke punt van het Formule 1-team van Ferrari was de afgelopen seizoenen het bandenmanagement. Over een ronde waren de Italianen vrij sterk, maar op raceafstand was aanhaken niet mogelijk. Dit jaar slijten de banden minder hard, maar teambaas Frédéric Vasseur is er nog niet zeker van of het probleem volledig opgelost is. "Ik denk dat we het onder controle hebben, maar dat kan zomaar de volgende keer omslaan. We gaan er dus niet van uit dat het probleem opgelost is", vertelt de Fransman. "In China krijgen we te maken met andere weersomstandigheden en een ander soort asfalt. Dat wordt weer een andere uitdaging."

Wel ziet Vasseur dat het er goed uitziet op het gebied van bandenmanagement. "Vanaf het begin van het seizoen is het een stuk beter. Ook de slijtage is beter, want we hebben in de laatste ronde in Jeddah en in Melbourne onze snelste tijd gereden", herinnert de ingenieur zich. "We hebben een stap vooruit gezet. We hebben hard gewerkt om dit te verbeteren en zijn echt een stuk beter met het bandenmanagement, de coureurs, de strategie en het team."

Of Ferrari op het gebied van bandenmanagement beter is dan Red Bull, weet Vasseur niet. "In China kunnen we in koelere omstandigheden testen. In VT3 [in Japan] was het ook al koeler, en toen waren we niet in een betere vorm [dan Red Bull]. Je weet ook niet wat de motorstanden zijn en hoeveel brandstof er in de auto zat", vertelt de 55-jarige teambaas. "Wij hadden op zaterdag de degradatie onder controle, maar dat hadden zij ook. Dat was in de race net zo."

Blij met resultaat in Japan

Na de dubbelzege in Melbourne was het resultaat met een derde en vierde plaats in Japan minder goed, maar volgens Vasseur wel het maximaal haalbare. "Alles ging goed op zondag. We hadden een goede strategie voor beide auto's, we verdedigden goed, het bandenmanagement was goed en de pitstops gingen goed en we hadden een prima pace", vertelt de Ferrari-man. "Ik wist dat we een goede zondag zouden hebben, maar als we wat moeten verbeteren dan is het op de zaterdag. We hebben het goed gedaan, met goed teamwerk."