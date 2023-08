De technische staf van Ferrari onderging de afgelopen maanden een serieuze metamorfose. Zo vertrokken teambaas Mattia Binotto, racedirecteur Laurent Mekies en head of vehicle concept David Sanchez bij de Italiaanse renstal. Daar tegenover stond de komst van de nieuwe teambaas Frederic Vasseur. Vanaf 2025 zal ook Loic Serra voor Ferrari aan de slag gaan, de Fransman komt over van Mercedes en wordt de performance director bij de formatie uit Maranello.

Vasseur verklaart tegenover een select groepje media aan de vooravond van de F1-race in Zandvoort dat er meer nieuwe mensen aangekondigd gaan worden, alleen dat het succes van Ferrari niet van deze mensen mag afhangen. "Ik zal nooit accepteren dat om succes te behalen we moeten wachten op de nieuwe mensen, want ik heb ook vertrouwen in de mensen die we nu hebben. We moeten verbeteren en dat is voor nu ons werk. We moeten ons focussen hoe we het beste uit ons huidige pakket kunnen halen. Ik wil niet onze doelen aanpassen [op de komst van nieuwe mensen], want dat zal een verkeerd signaal afgeven."

Het aantrekken van nieuw personeel is voor Vasseur een frustrerende aangelegenheid: "Het is een lang proces. We hebben mensen die op verschillende momenten bij ons komen. Sommigen komen in januari 2024, anderen in juli 2024 en sommigen zelfs in januari 2025. Het is een langdurig proces, wat soms frustrerend kan zijn. Soms ben ik er wel twee tot vier uur per dag mee bezig, maar als ik het nu niet doe dan gebeurt het ook nooit. We moeten ons daar nu mee bezighouden en ik geloof dat we goede stappen zetten." Ondanks de vele personele veranderingen loopt het nog niet naar wens bij Ferrari, maar teambaas Vasseur houdt geloof in zijn huidige staf. "Alle processen duren lang in de Formule 1", vertelt de 55-jarige ingenieur. "We moeten nu twee, drie, vier jaar wachten voordat we gebruik kunnen maken van de nieuwe mensen."

Ferrari had begin 2022 een stijgende lijn te pakken en wist geregeld Grands Prix te winnen. Het team viel echter terug naarmate het seizoen vorderde. Voor dit jaar had de Scuderia de hoop weer de strijd met Red Bull Racing te kunnen aanga, maar in plaats daarvan is het gat juist groter geworden en staat de zegeteller van Ferrari voorlopig nog op nul.